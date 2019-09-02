Nubia Red Magic 3S için Yeni Bilgiler

Oyuncu telefonlarının iddialı modellerinden biri olan Nubia Red Magic 3S akıllı telefonları için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ne zaman tanıtılacağına ilişkin bilgilerin ortaya çıktığı Nubia Red Magic 3S akıllı telefonlarının bu kez önemli özelliklerine ilişkin bazı detaylar paylaşıldı. Yeni akıllı telefonlar için paylaşılan bu detaylar, ne kadar iddialı bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya kalacağımızı göstermiş durumda. Beklentinin biraz daha yükseltilmesini sağlayan telefonların detaylarına bakalım.

Nubia Red Magic 3S Nelerle Gelecek?

Telefonların ilk yeniliği ekran yenileme hızı kısmında karşımıza çıkacak. 90 Hz gibi bir yenileme hızına sahip olan akıllı telefon modelinin, oyunlarda en iyi deneyimi sunacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni seri akıllı telefonların titreşim motoru kısmında da 4D titreşim motoru kullanılacağı iddiası var.

Bu demek oluyor ki söz konusu akıllı telefonlarda oyun oynarken, konsol deneyimini elde etmiş olacaksınız. Titreşim performansının bir önceki akıllı telefon modeline göre en az yarı yarıya artması söz konusu olacak.

Bu noktada telefonların oyun deneyimini maksimum seviyeye taşıması durumu söz konusu olacak. Oldukça iddialı özelliklerinin bulunduğunu göreceğimiz yeni akıllı telefon modelinde işlemci kısmında ise Snapdragon 855 Plus serisinin gücü öne çıkacak.

90 Hz yenileme hızına ek olarak gelecek olan yeni işlemciler, grafik biriminin de güncellenmesini sağlayacak. Grafik birimi için yapılan güncelleme sonrasında serinin %15 oranında daha iyi bir performans sunması söz konusu olacak.

Hem işlemcileri daha iyi hem yenileme hızı daha iyi hem de yeni titreşim motorlarının kullanılmasıyla beraber, Nubia Red Magic 3S akıllı telefonlarının soğutma sisteminin de geliştirilmesi söz konusu olacak.

Oyun odaklı akıllı telefonlar içerisinde en iddialı modellerden biri olması beklenen yeni akıllı telefonların tanıtım tarihinin ise çok gecikmeyeceğini belirtelim. Telefonlar 5 Eylül tarihinde karşımıza çıkacak. Tanıtım sonrasında fiyat değişiklikleri ve diğer detaylar konusunda bilgileri alacağız. Çıkış tarihinin ne zaman olacağı konusunda ise en ufak bir bilgimiz bulunmuyor.