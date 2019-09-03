Nubia Red Magic 3S Ses Sistemi Bir İlkle Gelebilir!

ZTE'nin alt markası Nubia, en yeni akıllı oyun telefonunda 3D Surround ses teknolojisini kullanarak, oyunları daha etkili bir hale getirmeye çalışacak....

ZTE’nin akıllı oyun telefonlarını piyasaya süren alt markası Nubia, 5 Eylül’de Çin’de bir başka etkinlik düzenliyor. Düzenlenen etkinlik, şirketin yeni nesil oyun telefonu Nubia Red Magic 3S modelinin tanıtımı üzerine olacak. Şirket ara ara tanıtım posterleri yayınlayarak, telefona küçük ışıklar tutuyor.

Telefonun tanıtımı öncesinde, şirket akıllı telefonun özelliklerini tekrar tekrar paylaşmaya devam ediyor. Son yayınlanan tanıtım posteri, telefonun 3D Surround ses desteği ile geleceğini açıkladı. Bu özellik, cihazdaki oyun deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bundan önce, şirket akıllı telefonun 90Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacağını ve gelişmiş oyun deneyimi için 4D Titreşim geri bildirimi sunacağını açıkladı. Qualcomm Snapdragon 855 Plus sekiz-çekirdekli amiral gemisi yonga setinin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Nubia, yakında aynı şekilde çalışan bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Böylece, Red Magic 3S’in bu yeni oyun odaklı işlemci ile artan performans için SD855 Plus yongasıyla gelmesi bekleniyor. Snapdragon 855 Plus ile önceki işlemci geliştirildi. SD855’teki 2.84GHz’e kıyasla 2.96GHz’lik bir saat hızı sunuyor. Ayrıca, grafik performansı da %15 oranında artırılmıştır.

Cihazın ayrıca Red Magic 3’ün 5.000mAh kapasiteli pilini koruyabilmesi için büyük kapasiteli bir batarya koyması bekleniyor. Tasarım için, şirketin bir hava soğutma sistemine sahip bir yaklaşımı benimsemesi bekleniyor.