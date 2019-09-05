Nubia Red Magic 3S Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nubia, Çin’de bugün Nisan ayında açıklanan Red Magic 3‘ün geliştirilmiş sürümü olan yeni Red Magic 3S oyun akıllı telefonunu tanıttı. Telefon, yepyeni özelliklerle, oyun merkezli farklı bir tasarımla, sanal kenar düğmeleri ve büyük bir batarya gibi özelliklerle geliyor. Üstelik işlemci hızı ve soğutma ayarı, performansı arttırmak için geliştirildi.

Tasarım açısından, Nubia Red Magic 3S, önceki modelin neredeyse tüm görsel yönlerini koruyor. Yeni tasarım daha az havalandırma deliğine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Transformers logosu daha hoş bir şekle bürünmüş.

Anten tasarımında da bazı ince değişiklikler var, ancak belirgin değiller. Genel olarak, yeni Red Magic 3S orijinal Red Magic 3 ile neredeyse görünüş olarak aynıdır. Renklere gelince, yeni bir Silver Storm renginde geliyor. Ayrıca Siyah ve Kırmızı ve Mavi renkleri de mevcut.

Arkadaki RGB aydınlatma, telefonun oyun sırasında daha havalı görünmesini de sağlıyor. Önceki modeli ile benzerliği göz önüne alındığında, boyutlarının (171.7 x 78.5 x 9.65mm) ve ağırlığının (215g) değişmeden kalması şaşırtıcı değildir.

Nubia Red Magic 3S Teknik Özellikleri

Red Magic 3S, 90Hz yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik yenileme hızına sahip büyük 6.65 inç FHD AMOLED ekran ile donatıldı. Ekran parlaklığı 430 nite kadar çıkar ve DC karartma desteğiyle geceleri bile rahat bir oyun oynamanıza olanak sağlıyor.

Yeni model işlemci bölümünde büyük geliştirme alıyor. Black Shark 2 Pro gibi, Nubia Red Magic 3S de 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB UFS 3.0 depolama varyantlarına sahiptir. Yonga seti olarak da yeni Snapdragon 855 Plus işlemciyi kullanıyor.

Telefon arkada f/1.7 diyafram lensli tek bir Sony IMX586 48MP sensörüyle birlikte geliyor. 1920 fps’de slow-motion kaydı yapabilirsiniz. Ayrıca 8K’ya kadar video çekimi için destek var. Ön kamera gelince, selfieler için 16MP sensör var. Böylece kamera bölümünde, yeni model değişmeden kalıyor.

USB PD 27W hızlı şarj desteği sunan 5000mAh batarya ile çalışıyor. İşletim sistemi gelince, telefon Android 9 tabanlı yeni RedMagic OS 2.1 üzerinde çalışıyor. Ancak performans optimizasyonları, yeni oyun merkezli temalar, akıllı CPU / GPU zamanlaması, RedMagic görüntü oluşturma sistemi ve özel bir oyun modu bulunuyor.

Nubia Red Magic 3S Oyun Performansı

Nubia’nın yeni oyun akıllı telefonu, ağır oyunlar kullanırken bile son derece yüksek performans gösteren bir kurulumla geliyor. Nubia, telefonun AnTutu’da 510.496 puan, Master Lu’da ise 507747 puan aldığını iddia ediyor. Elbette, gerçek puanlar bundan biraz daha düşük olabilir. Ancak her oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Yeni model ayrıca, soğutmayı yüksek verimli bir santrifüj fan ile hava soğutma ve ısıyı dağıtan bakır borularla su soğutma özelliğine sahip ICE 2.1‘e yükseltiyor. Kurulum eski modele benziyor ancak şirket daha iyi bir havalandırma tasarımıyla daha iyi ısı dağılımı sözü veriyor. Yanlarda oyun sırasında oldukça faydalı olan sanal kenar düğmeleri var.

Nubia Red Magic 3S Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Nubia Red Magic 3S, 8GB + 128GB varyant için 420 dolardan başlıyor ve 12GB + 256GB varyant için 532 dolara kadar çıkıyor. 8GB RAM modelinin Silver Storm rengiyle sınırlı olduğunu, 12GB RAM modelinin ise yalnızca Kırmızı ve Mavi renkte olduğunu unutmayın.

Telefon şu anda ön siparişler için hazır. 9 Eylül’den itibaren satışa sunulacak.