Nubia Red Magic 3S Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Oyun telefonları ile tanınan Çinli telefon üreticisi Nubia, 5 Eylül’de yeni bir oyun telefonunun tanıtılacağını gösteren bir poster yayınladı. Bu telefonun Nubia Red Magic 3S olarak adlandırılan yeni bir akıllı oyun telefonu olduğu iddia ediliyor.

Tanıtım posteri fazla bir şey açıklanmadığı için cihaz hakkında çok az şey biliniyor. Daha öncesinde ortaya çıkan bir söylenti cihazın Eylülde piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Ek olarak telefonun Qualcomm’un en iyi yonga setini kullanacağını açıklamıştı.

Yeni tanıtım posteri, hava soğutmalı bir sistemle geleceğini gösteriyor. Nubia Red Magic 3S’nin Red Magic 3‘ün bir parçası olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Bu nedenle, cihazın Red Magic 3’ün ısı dağıtma tasarımına devam etmesi bekleniyor.

Magic 3, sektörün içinde ilk soğutma fanına sahip. Herhangi bir fiziksel yatak kullanmayın ve nanomalzemelerden yapılmıştır. Şirket, fanın 14K RPM’de çalıştığını ve çok az güç harcadığını söylüyor. Sıcaklığı soğukta tutmak için sıvı soğutmalı bakır boru ile destekleniyor.

Özellikleri açısından, Nubia Red Magic 3S’in Snapdragon 855 Plus yonga seti ile desteklenmesi bekleniyor. Snapdragon 855 Plus yonga seti, orijinal SD855’in özelliklerinin çoğunu koruyarak CPU’yu (SD855’te 2.84GHz’e karşı 2.96GHz saat hızı -% 15 daha hızlı) yükseltiyor. Bu yüzden Nubia, yeni oyun merkezli işlemcinin yeni modelindeki performansının arttırılmasından istifade ediyor.