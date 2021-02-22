Ana Sayfa Akıllı Telefon Nubia Red Magic 6 Hızlı Şarj Desteği İle Geliyor!

Nubia Red Magic 6 Hızlı Şarj Desteği İle Geliyor!

Nubia yeni oyuncu serisi akıllı telefonu Red Magic 6'yı hızlı şarj desteği ile sunmaya hazırlanıyor. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

-

0

Akıllı telefon pazarında adını yeni duymaya başladığımız Nubia, yeni oyuncu serisi akıllı telefonlarını Mart ayı içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Şirketin oyun serisi yeni akıllı telefonu Red Magic 6 olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda serinin içerisinde Pro modelini de göreceğiz. Bugün ise yeni modelin şarj kapasitesi ne zaman tanıtılacağına dair yeni bilgiler paylaşıldı.

Şirketin CEO‘su Ni Fei, Red Magic 6 Pro‘nun kutu içerisinden şarj cihazının çıkacağını ve bu cihazın 120 W desteğinin olduğunu dile getirdi. Bu sayede telefon sadece 5 dakika içerisinde %0‘dan %50‘ye hızlı şarj sağlayabilecek.

Yapılan açıklamada diğer üreticiler Pro modellerinde dahi şarj cihazi koymazken Red Magic 6 Pro için bunun geçerli olmadığı yer alıyor. Fei aynı zamanda telefonun yüksek şarj olurken aşırı ısınmaması ve bataryayı mahvetmemesi için hangi önlemleri aldıklarını da açıkladı. Fei, cihaz hızlı şarj olurken grafit bir levha ve şarjı daha hızlı dağıtmak için kinetik enerji sağlayan bir elektrolit bulunduğunu dile getirdi.

Ayrıca şirket tasarım için güçlendirilmiş bir kasa kullanacak, bu sayede cihaz arıza verse bile diğer iç kısımlar sağlam kalacak. Bunun dışında yeni Red Magic 6 serisi 4 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oyun

Valheim Anlık 500 Bin Oyuncu Rakamına Ulaştı!

Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan bir hayatta kalma oyunu olan Valheim, kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla bir satış gerçekleştirdi. 600 MB boyutunda ki bu...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple AirPods 3 Tasarım Detayları Belli Oldu!

Apple 2021 yılında sadece iPhone 12 ve diğer cihazları ile ayakta durmaya çalışıyor. Şirketin bu yılın son çeyreğinde yeni iPhone 13 serisini piyasaya sürmesi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 9 Pro ve 9E’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus, akıllı telefon pazarına oldukça iyi modeller sunmaya devam ediyor. Şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı yeni serisi OnePlus 9 oluyor. İşte bugün bu serinin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Z Fold 3 S Pen Desteği İle Gelebilir!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, gerek üst düzey gerekse orta segment birçok akıllı telefonu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Bilindiği üzere şirketin büyük ekranlı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nubia Red Magic 6 Hızlı Şarj Desteği İle Geliyor!

Akıllı telefon pazarında adını yeni duymaya başladığımız Nubia, yeni oyuncu serisi akıllı telefonlarını Mart ayı içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Şirketin oyun serisi yeni akıllı telefonu...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014