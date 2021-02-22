Nubia Red Magic 6 Hızlı Şarj Desteği İle Geliyor!

Akıllı telefon pazarında adını yeni duymaya başladığımız Nubia, yeni oyuncu serisi akıllı telefonlarını Mart ayı içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Şirketin oyun serisi yeni akıllı telefonu Red Magic 6 olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda serinin içerisinde Pro modelini de göreceğiz. Bugün ise yeni modelin şarj kapasitesi ne zaman tanıtılacağına dair yeni bilgiler paylaşıldı.

Şirketin CEO‘su Ni Fei, Red Magic 6 Pro‘nun kutu içerisinden şarj cihazının çıkacağını ve bu cihazın 120 W desteğinin olduğunu dile getirdi. Bu sayede telefon sadece 5 dakika içerisinde %0‘dan %50‘ye hızlı şarj sağlayabilecek.

Yapılan açıklamada diğer üreticiler Pro modellerinde dahi şarj cihazi koymazken Red Magic 6 Pro için bunun geçerli olmadığı yer alıyor. Fei aynı zamanda telefonun yüksek şarj olurken aşırı ısınmaması ve bataryayı mahvetmemesi için hangi önlemleri aldıklarını da açıkladı. Fei, cihaz hızlı şarj olurken grafit bir levha ve şarjı daha hızlı dağıtmak için kinetik enerji sağlayan bir elektrolit bulunduğunu dile getirdi.

Ayrıca şirket tasarım için güçlendirilmiş bir kasa kullanacak, bu sayede cihaz arıza verse bile diğer iç kısımlar sağlam kalacak. Bunun dışında yeni Red Magic 6 serisi 4 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak.