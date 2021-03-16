Nubia Red Magic 6 Serisi 9 Nisan’da Tanıtacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Nubia, ZTE‘nin alt markası olarak çeşitli modeller sunmaya devam ediyor. Şirket oyuncu odaklı yeni serisi Red Magic 6‘yı 9 Nisan tarihinde tanıtmayı planlıyor. Şuan için sadece Çin pazarında satışa çıkacak olan cihazın ilerleyen aylarda küresel pazara sunulması bekleniyor.

Şirket ilk tanıtımda tek bir renk ve tek versiyonu sunacak. Nubia Red Magic 6, Snapdargon 888 yonga seti ve 12 GB RAM kapasitesiyle birlikte geliyor. Ayrıca cihazın 16 GB versiyonlu bir modeli daha olacak.





Aynı zamanda cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü kamera modülü yer alıyor. Android 11 ve Redmagic 4.0 arayüzü ile gelecek olan modelin içerisinde Adreno 660 grafik işlemcisi bulunuyor.

16 GB versiyonlu modelin 256 GB dahili depolama alanı ile geleceği tahmin ediliyor. Cihazın ön tarafında 8 Megapiksel selfie kamera konumlandırılmış. Ayrıca cihaz 66 W hızlı şarj destekli 5050 mAh bataryaya sahip.





Red Magic 6 Pro ise, 6.8 inç 165 Hz AMOLED bir ekran ve 8 Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Telefonun arka tarafında yine aynı şekilde 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü kamera modülü konumlandırılmış durumda. Bununla birlikte cihaz içerisinde Snapdragon 888 yonga seti, 12 / 18 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı bulunduruyor.

Bununla birlikte cihaz 120 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Android 11, Redmagic 4.0, UFS 3.1 depolama, Adreno 660 grafik işlemcisi cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Nubia‘nın yeni modellerini 15 Nisan tarihinde ön siparişe sunacak.