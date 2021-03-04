Nubia Red Magic 6 Serisinin Resmi Duyurusu Yapıldı!

Akıllı telefon pazarına etki bir şekilde girerek pay sahibi olmak isteyen Nubia, yeni Red Magic 6 serisiyle bunu başarmak istiyor. Şirketin bu yeni serisi daha çok oyuncu odaklı modeller içeriyor. Bilindiği üzere Red Magic serisi oyun odaklı akıllı telefonlar içerisinde kendini kanıtlayan bir model olmuştu. İşte şirket bu serinin devamı olarak yeni Red Magic 6 ailesini bugün tanıttı.

Red Magic 6 ve 6 Pro olarak karşımıza çıkan yeni seri, agresif bir tasarım hatlarına sahip. Ayrıca 120 W hızlı şarj desteği, 18 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanı serinin dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Bu saydıklarımız dışında diğer teknik özellikler her iki versiyon içinde aynı durumda.

Her iki modelde pazara 165 Hz tazeleme hızına sahip ekran ile çıkan ilk cihazlar oldu. Bununla birlikte her iki modelde içerisinde Snapdragon 888 yonga setini bulunduruyor. Android 11 tabanlı Red Magic OS 4 ile gelen cihazlar, fan soğutmasına ve soğutmayı daha da arttıran bakır ısı emici ile donatılmış durumda.

Ekranın detaylarına bakacak olursak eğer, her iki cihazda 360Hz çoklu dokunma örnekleme oranı ve 500 Hz‘e kadar tek parmak dokunma örneklemesi destekliyor. Her iki modelin arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü kamera modülü bulunuyor.

Cihazlar, UFS 3.1 depolama, LPDDR5 RAM, 6.8 inç FHD+ AMOLED bir ekran ile geliyor. Red Magic 6, 65 W hızlı şarj desteği sunan 5.050 mAh bataryaya sahip. Red Magic 6 Pro ise 4.500 mAh ve 120 W hızlı şarj desteği ile sunuluyor. Red Magic 6, 6/8 GB RAM 128 GB dahili depolama alanlı versiyon 587 dolar, 12 GB RAM / 128 GB depolama 634 dolar ve 256 GB ise 680 dolar fiyat etiketine sahip.







Bununla birlikte Pro modeli, 12 GB RAM / 128 GB dahili depolama seçeneği 680 dolar, 12 GB RAM / 256 GB depolamalı seçenek 740 dolar ve 16 GB RAM / 256 GB dahili depolamalı versiyon ise 820 dolar fiyat etiketiyle geliyor. 18 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip versiyon ise 1020 dolar fiyat ile sunuluyor.

Nubia yeni serisini 11 Mart tarihinde Çin pazarında ön siparişe sunuyor. Aynı zamanda şirket ilerleyen günlerde yeni serisini küresel pazara da sunacağını doğruladı.