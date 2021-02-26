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Nubia Red Magic 6 ve 6 Pro Görselleri Sızdırıldı!

Nubia'nın akıllı telefon pazarına sunmaya hazırladığı yeni Red Magic 6 serisinin ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

Yunus Emre Çakır

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Nubia Red Magic 6

Nubia, akıllı telefon pazarında payını arttırmak için yeni modeller üzerinde çalışıyor. Şirket şı sıralar Red Magic 6 serisini sunmak için hazırlanıyor. Bugün ise bu yeni serinin ilk fotoğrafları TENAA üzerinden ortaya çıktı. Şuan için resimler dışında fazla bir teknik özellik sızdırılmış durumda değil.

Cihazın görsellerine baktığımızda Red Magic 6‘nın ön kısmında sağ tarafta bir selfie kamera yer alıyor. Cihazın arka tarafı ise bir önceki modele (5S) oldukça fazla benziyor. NX669J ve NX669J-P model numaralarıyla gelen cihazların P ile biten Pro modelinin olduğunu kanıtlıyor.

Red Magic 6 Pro‘nun 144Hz tazeleme hızına sahip bir ekranı ve Snapdragon 888 yonga setinin olacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihaz 120 W hızlı şarj desteği de sunacak. Her iki cihazında parmak izi okuyucusu ekranın alt tarafında yer alıyor. güç ve ses tuşları telefonların sağ tarafında bulunuyor.

Ayrıca cihazların arka tarafında dikey bir kamera modülü konumlandırılmış durumda. Nubia‘nın bu yeni serisinin 4 Mart tarihinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.

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