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Nubia Red Magic 6, Yüksek Yenileme Hızıyla Gelecek!

Nubia'nın yeni oyun telefonu 165Hz yenileme hızına sahip olabilir. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Nubia Red Magic 6

Nubia‘nın yeni oyun telefonu Red Magic 6‘nın sadece birkaç gün sonra 4 Mart’ta resmiyet kazanması bekleniyor. Telefona dair birçok şey gündeme gelse de kesin özellikler henüz bilinmiyor.

Nubia’nın Başkanı Ni Fei, Red Magic 6 ile ilgili bir bilgi paylaştı. Ni Fei, akıllı telefonlarda 90Hz ekran yenileme oranını 2019’da piyasaya sürülen Red Magic 3‘e bağladı.

Ardından RedMagic 5G, bir yıl sonra 144Hz yenileme hızına geçiş yaptı ve bu şu anda endüstrinin en yüksek standardı oldu. Yüksek yenileme hızı ayrıca PC oyun düzeyinde bir yenileme hızı sunuyor.

Nubia Red Magic 6

Red Magic 5S, aynı derecede 144Hz ekran yenileme hızıyla geldi ancak Nubia Başkanı’nın açıklaması, Red Magic 6‘da daha yüksek bir şey beklememiz gerektiğini gösteriyor. Cihazın 165Hz yenileme hızına sahip olacağı yönünde spekülasyonlar var. Ancak Ni Fei gerçek rakamı açıklamadı.

Daha yüksek bir yenileme hızının yanı sıra, Nubia Red Magic 6‘nın amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ile güçlendirilmesi bekleniyor. Telefonun, 4500mAh pili, 120W hızlı 5 dakikada yüzde 50 şarj özelliğine sahip olacağı söyleniyor.

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Kaynakhttps://www.gsmarena.com/red_magic_6s_screen_to_exceed_144hz_refresh_rate-news-47912.php

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