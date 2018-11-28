Nubia sonunda Red Magic Mars akıllı oyun telefonunu resmi olarak duyurdu. Önceki modeldeki Snapdragon 835 yonga seti ile kıyasla, daha gelişmiş Snapdragon 845 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek. Ayrıca Red Magic Mars da 10GB RAM özelliği ile daha kaliteli oyun deneyimi yaşamak için telefonun yanına yerleşmiş tuşlar yer alıyor.

Nubia Red Magic Mars, 6 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. LCD ekran 2160×1080 piksel FullHD+ çözünürlüğe sahip. Telefonun yan kısımlarında bulunan ses kontrol tuşları ve güç tuşunun yanı sıra iki adet dokunmaya duyarlı oyun tuşu yer alıyor. Akıllı telefon, 4D Shock haptic geri bildirimi sağlayan doğrusal bir motorla güçlendirilmiştir. Telefonun içine yerleştirilen çift ısı borusu ve konveksiyon soğutma teknolojisi, yüksek kaliteli oyun oynarken akıllı telefonun daha soğuk kalmasını sağlıyor.

Red Magic Mars 3.800mAh‘lık bir bataryaya sahiptir. Telefonun üzerindeki işletim sistemi Android 9.0 tabanlı Nubia Red Magic OS UI‘dir. Arka tarafında f/1.8 diyafram aralığı bulunan 16MP bir kamera yer alır. Önünde 8MP’lik bir selfie kamerası var. Red Magic Mars, DTS 7.1 ses desteği ile birleştirilmiş stereo hoparlörlere sahiptir.

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Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Sürümlerinin fiyat aralıkları ise temel model olan 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip 390 Dolardan satışa sunulmuştur. 8GB RAM ve 128 GB depolama özelliğine sahip ikinci model ise 470 Dolar olarak fiyatlandırılmakta. Son olarak, 10GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelen en büyük sürüm 570 Dolardır.

Göktaşı Siyahı ve Ateş Kırmızısı gibi renklseçenekleri mecvuttur. Özel bir parmak izlerine dayanıklı kaplama ile gelen en yüksek model için ayrıca Camouflage Edition seçeneği de var. Bunların yanı sıra üç sürümünde arka tarafında RGB LED şerit ve etkileyici çıkartmalar yer almaktadır.

Gelişmiş oyun deneyimi için, Red Magic Mars kullanıcıları isteğe bağlı Bluetooth özellikli oyun kontrol cihazlarını kullanabilirler. Mikrofonla etkinleştirilen bir kulaklık ve USB-C ile telefonun şarj edilmesini sağlayan özel yapım bir kutu ile gelmektedir. Aynı zamanda 3.5mm ses jakı üzerinden müzik dinlenilebilir.