Nubia Red Magic Mars Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Birinci nesil Nubia Red Magic, daha çok oyuncuları hedefleyen nadir telefonlardan birisi olarak gündemdeki yerini almıştı. Ancak Xiaomi Black Shark ve ASUS ROG gibi oyun için üretilen ana rakiplerinden farklı olarak, “eski” bir yonga seti ile desteklenmişti. Snapdragon 835 çok güçlü bir çip olmasına rağmen, SND845 ile rekabet edemez.

Bu hatayı düzeltmek için, üretici bu telefonun geliştirilmiş bir versiyonunu üretmeye karar verdi. Nubia Red Magic Mars ya da tam adı Nubia Red Magic Mars e-sport olarak adlandırılan telefon için bu gün tanıtım posteri yayınlandı. Yeni telefon 28 Kasım’da Şanghay VSPN E-spor Merkezinde resmi olarak tanıtımı yapılacağı kesinleşti. Ayrıca blogculardan biri, gelecek olan telefonun temel özelliklerini ortaya çıkaran bir slaytın resmini de yayınladı.

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi Nubia Red Magic Mars e-sports akıllı telefonu yeni Xiaomi Black Shark Helo ile karşılaştırılmıştır. Her iki modelin de bir Snapdragon 845 ile desteklendiğini görebiliyoruz. Ayrıca yeni Nubia cep telefonu da 10GB RAM ile donatılmıştır.

Nubia Red Magic Mars Teknik Özellikleri

Bunun dışında, gelecek Nubia Red Magic Mars oyun telefonu çerçevelerde dokunmatik özelliği, 4 parmakla kullanım, 4D akıllı şok, ‘gökyüzünün sesi’, hava soğutmalı+sıvı soğutmalı çift soğutma sistemi ile gelecek gamepad modunu desteklemektedir. Bunların yanı sıra DTS 7.1 kanala sahip 3D ses kalitesi bulunur. Tahmin edeceğiniz gibi, yeni soğutma sistemi telefonun en büyük ilgi noktası olacak. Resmi tanıtımına göre, Snapdragon 845 çekirdekli sıcaklık düşüşünü 13.2 dereceye çıkararak, oyunun tam anlamıyla çalışmaya devam etmesini sağlayacak. Dolayısıyla E-sports telefonunun ısı dağılımını yeni bir konsept haline getirdi.

Son olarak, bu telefon Master Lu benchmarkında sızdırılmış ve inanılmaz bir skora sahiptir. 2160×1080 çözünürlüğe sahip bir 18:9 ekran ile zirveye çıkmaya neredeyse hazırdır.