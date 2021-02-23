Nubia Red Magic Watch’ın Özellikleri Açıklandı!

Çinli akıllı telefon üreticisi olan Nubia, 4 Mart‘ta bir sonraki oyun akıllı telefonu olan Red Magic 6‘yı piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Şirketin Başkanı Ni Fei, Red Magic Watch‘un akıllı telefonun yanında piyasaya çıkacağını şimdiden doğruladı. Şimdi, özellikleri hakkında bazı resmi bilgilerimiz bulunuyor.

Nubia Red Magic Watch

Bir Weibo gönderisinde Ni Fei, Red Magic Watch’un bir resmini yayınladı. Saatin Realme, Xiaomi ve OnePlus‘ın yaklaşan saat gibi dairesel bir tasarıma sahip olduğunu görebilirsiniz. Sağda iki taç bulunuyor ve birinin üzerinde “Kırmızı” yüzük bulunuyor.

Ni Fei, Red Magic Watch‘un 1.39 inç AMOLED ekrana sahip olacağını söylüyor. Bu dairesel ekran 454 piksel (yani 454 × 454) çözünürlüğe sahip olacak. Saat, yazılımın içinde Red Magic Temasına sahip görünüyor. Bunu doğrulamak için Weibo’daki başka bir sızıntı bunu doğruluyor.

Nubia, lansmanda Red Magic Watch ve yeni oyun akıllı telefonlarının yanı sıra, Truly Wireless Earbuds gibi birkaç başka aksesuarı da piyasaya sürecek. Saatin 155 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.