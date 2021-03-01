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Nubia RedMagic 6, 500Hz Süper Hızlı Bir Ekranla Geliyor!

Nubia RedMagic 6 çok yakında satışa sunulacak. İşte bilinen tüm gerçekler ve yepyeni detaylar...

Ayşen Sıla

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nubia

Nubia Technology’nin oyun odaklı alt markası olan RedMagic, 4 Mart’ta RedMagic 6 adlı bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçen hafta, markanın yöneticisi telefonun bazı temel özellikleri doğruladı. Onlara bir göz atalım.

Birincisi ve en önemlisi, yakında çıkacak olan RedMagic 6, dünyanın 160 Hz yenileme hızına sahip ilk akıllı telefonu olacak. Hepsi bu kadar değil, bu panel aynı zamanda tek bir parmak için 500Hz’e kadar dokunma örnekleme oranını ve birden çok parmak için 360Hz’e kadar dokunma örnekleme oranını destekleyecek.

Ayrıca bir oyun akıllı telefonu olan cihazın düğmelerle donatılması bekleniyor. Bu tuşların 400Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca, telefonun ısısını düşürmek için bir hava ve sıvı soğutma sistemi  bulunuyor.

nubia ic

Performans için, 2021’deki diğer tüm ileri teknoloji Android akıllı telefonlar gibi, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklenecek. Şirket ayrıca 120W standardının rakiplerinden daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Son olarak, RedMagic 6’nın yazılımı, markanın Tencent Games ile ortaklığı sayesinde popüler oyun başlıkları için optimizasyonlar ve detaylı ayarlar ile birlikte gelecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz doğrusu.

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KaynakWeibo

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