Bilindiği üzere Snapdragon 888 işlemcisiyle ortaya çıkan ilk akıllı telefon Xaomi tarafından gelen Mi 11 olmuştu. Bugün ise ortaya çıkan bir Geekbench sonucuyla Nubia firması da Snapragon 888 işlemcisine sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Nubia, yeni cihazıyla akıllı telefon pazarında pay sahibi olmayı planlıyor. 2021 yılı akıllı telefon üreticisi şirketler tarafından büyük bir çekişmeyle geçeceğe benziyor.

Nubia NX669J model adıyla ve Android 11 ile Geekbench sonucunda ortaya çıkan yeni cihaz, tekli çekirdek 1004, çoklu çekirdek performansında ise 3306 puan almış durumda. Bu yeni modelin ismi ise henüz belli değil ancak Red Magic serisinden birisi olacağı konuşuluyor. Red Magic 6 olarak gelmesi beklenen bu yeni cihazın bu yıl Snapdragon 888 işlemcisiyle gelecek olan ikinci telefon olması dikkat çekiyor. İlerleyen günlerde NX669J hakkında daha fazla bilgiler ortaya çıkacağa benziyor.