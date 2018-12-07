Bu yılın nisan ayında, Nubia CEO’su Ni Fei, yıl sonuna kadar 5G destekli bir akıllı telefonun tanıtımının yapılacağını bildirmişti. Tanıtımı yapılacak cihazında 2019 yılından itibaren mağazalarda yerini alacağını ifade etti. Kısa bir süre önce ise Nubia bir açıklama yaptı. Resmi olarak Pekin’de bir medya etkinliği düzenleyeceklerini doğruladı. 10 Aralık tanıtım posteri, Nubia X akıllı telefonun 5G sürümü söz konusu tarihte duyurulacağını belirten “çift ekran” ve “5G” metinleri taşıyor.

Muhtemelen, aşağıdaki poster Nubia X 5G akıllı telefonun gelişine işaret ediyor. Şu anda mevcut olan Nubia X telefonu Snapdragon 845 yongaseti tarafından besleniyor. 5G bağlantısını desteklemek için, Nubia X, X50 LTE modem içeren ve yeni tanıtılan Snapdragon 855 yonga setini taşıması gerekir.

Birden fazla akıllı telefon üreticisi, gelecek yıl 5G özellikli akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. OnePlus geçtiğimiz yıl başında 5G telefon piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Xiaomi Mi Mix 3 5G sürümü, 2019’un ilk çeyreğinde resmi olarak yayınlanacak.

Söylentiler, Samsung Galaxy S10’un 5G sürümününde gelecek yıl geleceğini gösteriyor. Bunlara ek olarakta Oppo ve Vivo gibi üreticilerde kendi cihazlarını üretmeye başladılar. Hatta Find X ve Vivo Nex akıllı telefonları 5G sürümlerinde 5G canlı görüntülü arama bile yapmayı başardı. Bu telefonların hepsi de Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenmektedir.

Bir önceki ay piyasaya sürülen Nubia Red Magic Mars akıllı oyun telefonu, 10GB RAM içeriyor. Muhtemelen yeni gelecek Nubia X 5G sürümününde 10GB RAM ile donatılacağı ilk tahminler arasında yerini alıyor.