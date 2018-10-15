ZTE çatısı altında bulunan Nubia, yavaş yavaş kendi adını öne çıkarmaya başladı. Çift kameralı birkaç amiral gemisi akıllı telefon modelinden sonra markanın en çok konuşulacak olan yeni modeli ortaya çıktı. Nubia X adıyla gelmesini beklediğimiz yeni akıllı telefonların tanıtım tarihi, geçen hafta açıklanmış ve telefonların 31 Ekim tarihinde satışa çıkacağı konusunda bilgiler verilmişti. Şimdi ise yeni modelin performans testleri ortaya çıktı. Performans testlerine bakıldığı zaman Nubia X akıllı telefonlarının çok iddialı olarak geleceği görülüyor.

Nubia X Nasıl Bir Telefon Olacak?

Nubia X akıllı telefonların benzerlerinden çok daha farklı bir akıllı telefon olacak. Telefonun en büyük farkı, arka kısmında da bir ekran bulunduracak olması. Rakiplerinden farklı olarak arka kısımda ekrana yer verecek olan telefonların 5.1 inçlik bir arka ekranının olduğunu göreceğiz. Telefonların ana ekran kısmında ise 6.26 inç gibi bir ekran karşımıza çıkacak.

Çok daha geniş bir ekran kullanacağını göreceğimiz telefonun çözünürlük değeri de farklı olacak. 2280 X 1080 piksel çözünürlük değeriyle beraber gelecek olan Nubia X, arka kısımda da HD+ çözünürlüğü olan bir ekran kullanacak. Telefonların hem önde hem de arkada kullandığı ekran işlevselliği bulunan ekranlar olacak.

Teknik özellikler kısmına geçtiğimiz zaman ise Snapdragon 845 işlemcilerinin kullanıldığını göreceğiz. Amiral gemisi işlemciler Nubia X akıllı telefonlarını da amiral gemisi modellere taşımış olacak. RAM bellek kısmında da 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı göreceğiz. Muhtemelen 8 GB RAM bellek kullanan model biraz daha özel bir seri olacak ve bu modelin depolama alanının da 128 GB olacağından söz ediliyor.

Tabii ki kesin bilgiler olmamakla beraber Nubia X akıllı telefonlarının kutudan Android 8.1 işletim sistemiyle çıkacağını da ekleyelim. Tabii ki güncellemelerle beraber bu modele Android 9 işletim sistemi verilecektir. Merakla beklenen fiyat açıklaması ve özelliklerin netlik kazanması için 31 Ekim tarihinde yapılacak olan tanıtımı bekliyoruz.