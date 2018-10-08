Nubia X Çift Ekranlı Cep Telefonu 31 Ekim'de İlk Kez Gösterilecek

ZTE Nubia alt markasının CEO’su Ni Fei Nubia X’in 31 Ekim’de açıklanacağını onayladı. Reklam, Nubia X için tarihin ve stil vermenin ötesine geçemedi. En son sızan bilgiler bizi bunun son zamanlarda gördüğümüz ikili ekran Nubia olduğuna inanmamız konusunda yeterince ikna etti.

Bu telefonu “nubia Z18s” olarak adlandıracağız ancak açıkça yeni bir isim sahibi olacak. TENAA‘ya göre, öndeki ekran 6.26” LCD paneldir (1,080×2,280 piksel). Öz çekim kamerası olmadığı için bir çentiği yok. Ana kamera ve arkadaki ekran 5.1” OLED (720 x 1,520 piksel) olarak düşünülüyor. Bu arada 24+16 MP kamera var.

Farklı bir bilgiye göre ise arka ekranın Her Zaman Açık özelliğini destekleyeceğini ve tam Android kullanıcı arayüzünü gösterebileceğini belirten göstergeler gördük. Bunun için bir kamera vizörünün ötesinde başka kullanımları bulabilir, ve bildirimleri kontrol edebilirsiniz.