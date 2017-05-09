Nubia Z17 Özellikleri ve Görüntüsü Sızdı

ZTE nubia Z17 mini, geçen ay Çin’de büyük bir başarıya imza attı. ZTE alt marka cihaz, on dakikalık bir sürede on binlerce cihazı satmayı başardı. Z17 mini’nin başarısına rağmen, hala karanlıkta, ışıkların nubia Z17 (mini olmayan) ile gelmesini bekliyoruz. Şanslıyız ki, akıllı telefon fanatikleri için, ZTE / nubia’daki birisi yanlışlıkla Nubia web sitesinde resmi bir liste yayınladı. Neyse ki, hata derhal düzeltilene dek birisi bir ekran görüntüsü aldı.

ZTE’nin gayri resmi olmayan bir şekilde birkaç bilgi teyidi var artık. Öncelikle, cihazın neye benzeyeceğini mükemmel bir şekilde inceliyoruz. Z17 mini’nin aksine, Z17’nin dikey olarak konumlandırılmış çift kamera kurulumu ve parmak izi tarayıcının hemen altına yerleştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, cihazın ön kısmında, neredeyse hiçbir kenar çerçevesi olmayan çift kenarlı bir ekran yer alıyor.

Sızdırılan fotoğraf, Z17’nin Çin’de iki hafıza konfigürasyonunda olacağını da ortaya koyuyor: 6GB + 128GB ve 8GB + 128GB. Ve son olarak, fotoğraftaki bazı metinleri tercüme ettik ve üç renk seçeneği bulduk: Bu renkler “buzlu gri”, diğer ikisi “aurora blue” ve “champagne gold” olarak lanse edilecek.

Qualcomm Snapdragon 835, daha önce üretim öncesi donanıma sahip olan veya Çin dışındaki bir bölgeye yönelen 4GB RAM‘li bir yapılandırmada, benchmark sızıntısına göre bu cihaz üzerinde tespit edilmiştir.