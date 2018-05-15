Nubia, akıllı telefonlarında farklı bir stil yakalamayı başardı. Markanın son olarak oyuncu serisi akıllı telefonlarıyla sektördeki yerini aldığını gördük. Çok daha başarılı bir telefon olarak gelen yeni modelin, teknik özellikler kısmında da oyuna özel teknolojilerle fark yarattığını görmüştük. Başarılı oyuncu serisi akıllı telefonun sonrasında markanın yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonları üzerinde çalıştığını da görmüştük. Nubia Z18 modeli olarak gelmesi beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli için iddialar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta telefonun yeni afiş görsellerinin paylaşıldığından söz ettik. Bu afiş görselleriyle beraber markanın yeni ekran sistemine geçeceği ortaya çıkmıştı. 3.0 ekran sürümüne geçeceği ve bu şekilde de çerçevesiz modellere çok yakın bir tasarım sunacağı düşünülen akıllı telefonların bu kez ise teknik özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni bilgiler telefonların ne kadar iddialı olacağını kanıtlar nitelikte.

Nubia Z18 Performans Rekoru Kırabilir

Yeni akıllı telefon modelinin performans testlerinin AnTuTu üzerinden paylaşıldığı görülüyor. Sızdırılan bilgilere göre AnTuTu sonuçları yeni modelin çok daha iddialı bir akıllı telefon olacağını gösteriyor.

Telefonun görüntüsünün ortaya çıktığı afiş görselleriyle beraber paylaşılan performans testine göre yeni model 280 binin üzerinde bir puan almayı başarmış durumda. Bu duruma bakacak olursak yeni akıllı telefonların Android performans sıralamasında ilk sıralarda yer alması bekleniyor.

Android amiral gemisi modelleri olan Samsung’un modellerinin bile üzerinde bir performans elde edeceği görülen Nubia Z18 akıllı telefonlarının, teknik kısımda daha ne gibi sistemleri olacağını ise zaman gösterecek. Kısa süre sonra tanıtılması beklenen yeni seri akıllı telefonların, Snapdragon 845 modeli işlemcilerle geleceği ise neredeyse kesin gibi. Bu konuda markanın yaptığı açıklamalarda oldukça iddialı özellikleri işaret ettiğini belirtelim. Detaylar belli oldukça sitemiz üzerinden Nubia Z18 detaylarına yer vermeye devam edeceğiz.