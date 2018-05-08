ZTE çatısı altında kendisini gösteren Nubia, son yıllarda bir hayli öne çıkmaya başladı. Z serisi akıllı telefonlarıyla beraber zaten isteneni ortaya koyan markanın, ardı ardına özel seri akıllı telefonları da tanıtıldı. Bu noktada markanın son olarak yeni oyun telefonunu piyasaya sürdüğünüz gördük. Hemen hemen her alanda ilerlemeye ve akıllı telefonlarını dünya pazarına açmaya başlayan markanın, yeni akıllı telefon serilerinden biri olacak olan Nubia Z18 içinse beklentiler giderek yükselmeye başladı.

Markanın Nubia Z18 modelinde nasıl bir sistem özelliğine yer vereceği konusunda yeni bilgiler ise doğrudan markanın CEO’su tarafından geldi. Paylaşılan yeni bir görsel Nubia Z18 için beklentileri ortaya çıkarmış oldu.

Nubia Z18 En Geniş Ekranlı Telefon Olabilir

Bu noktada yeni akıllı telefonun ekranlarıyla öne çıkacağı düşünülüyor. Önceki seri konumuna düşecek olan Nubia Z17 modelinde %90’ın üzerinden bir ekran kasa oranı sunulmuştu. Yani telefon neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon modeli olarak gelmişti. İşte Nubia Z18 akıllı telefonlarında bu duruma biraz daha özen gösterilecek.

Yeni akıllı telefonların ekran gövde oranının %90’ın çok daha üzerinde olacağı ve %95 gibi oranları bulabileceği belirtiliyor. Ekran gövde oranının bu kadar yüksek olduğunu işaret eden görselde önemli bir detay daha olduğunu da belirtelim.

Nubia Z18 görsellerinde ekran teknolojisi için 3.0’a geçiş yapılacağı vurgulanıyor. Bu demek oluyor ki yeni bir ekran düzeni görmek mümkün olabilir. Teknik kısımda beklenen özelliklerde oldukça iddialı. Yeni akıllı telefonların 5.99 inçlik bir panele sahip olması bekleniyor. Yeni akıllı telefon modelinin 5.99 inçlik ekranlarının 2160 X 1080 çözünürlük değerinde olması bekleniyor.

Ayrıca ekran oranı kısmında ise 18:9 gibi bir değere yer verilmesi beklentisi var. Snapdragon 845 işlemcileri, 8 ve 6 GB RAM bellek miktarı gibi iki farklı bellek miktarı kullanan akıllı telefonların 24 MP çift arka kamerasının olması bekleniyor. Tüm bu özelliklerle beraber yeni modelin ne zaman tanıtılacağını şu an için kesin bir bilgi olarak elde edemedik.