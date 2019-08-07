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Nubia Z20 Davetiyeleri Kameraları Hakkında Bilgi Veriyor!

Nubia'nın çift ekranlı telefon serisi Nubia Z20 ile devam ediyor. Şirket yeni açıklamalarla kameralar ışık tutuyor...

By Muhammed Arslan

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Nubia Z20 Davetiyeleri Kameraları Hakkında Bilgi Veriyor!

ZTE’nin alt markası Nubia, yarın Çin’de bir açılış etkinliğinde yeni amiral gemisi olan Nubia Z20’yi piyasaya sürmeye hazır. Şirket daha önce lansman tarihini açıklamış olsa da, şimdi bunun için medya davetiyesi göndermeye başladı.

Şirket bu kez lansman etkinliği davetleri için kitapçık tarzı tasarım kullanmayı tercih etti. Kitapçığın kapağı, şirket tarafından paylaşılan lansman tarihi ilan afişinde gördüğümüz tasarımla aynıdır. Ayrıca, kapak sayfasındaki etkinliğin lansman tarihini ve şehri belirtmektedir.

Bir tarafta bir “Sun Bird” deseni varken, diğer yandan Nubia akıllı telefonunu kullanarak Samanyolu ve Yıldızlı Gece resimleri var. Davet kitapçığı, kitapçığın içindeki sayfalardan birine basılmış kare paylaşımlı fotoğraf örnekleri içeriyor. Bunların Nubia akıllı telefonunun kamera özellikleri olduğu düşünülüyor. NeoVision motoru, Lightway Kamera, Yıldız İzleme Modu, Zaman Atlamalı Fotoğrafçılık, Bağımsız Ölçüm ve Odaklanma vb. özelliklere sahip.

Nubia Z20 Davetiyeleri Kameraları Hakkında Bilgi Veriyor!

Nubia markasının başkanı Ni Fei, yaklaşmakta olan Nubia Z20’nin arkasında kavisli bir tasarıma sahip olacağını açıkladı. TENAA listesi ayrıca Nubia Z20’nin tasarımını ve özelliklerini de kısmen doğruladı. Ön tarafta 6.42 inçlik bir OLED ekran, arka tarafında ise yine bir OLED panel, ancak daha düşük HD+ çözünürlüğüne sahip daha küçük 5.1 inç ekrana sahip olacak.

Telefon Nubia X‘ten gelen çift parmak izi sensörü devam ediyor. Kameralara gelince, cihaz arka tarafta üçlü kamera kurulumuyla gelecek ve kurulumun her iki tarafında çift tonlu flaş olacak. Telefon 9 mm kalınlığında olup, 3900mAh büyüklüğünde bir bataryayla donatılmıştır.

Nubia Z20 Davetiyeleri Kameraları Hakkında Bilgi Veriyor!

Nubia Z20’nin 8K video çekebilecek bir amiral gemisi seviyesi kamera deneyimi getirmesi bekleniyor. Şirket zaten cihazdan birkaç örnek paylaştı ve çok güzel görünüyorlar, özellikle de tüm manzaralar.

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