Nubia Z20 Dayanıklılık Testi Yayınlandı

En farklı akıllı telefonlardan biri olarak ortaya çıkan Nubia Z20, hem tasarım açısından farklı bir yorum sunuyor hem de teknik özellikler açısından farklı bir yorumlama getiriyor. Öyle ki telefonda çift ekran kullanılmış durumda.

Hem ön kısımda hem de arka kısımda ekran karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu durum yeni akıllı telefon modellerinin dayanıklılığı konusunda soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Sonuçta ön kısımda standart bir ekran var ve her akıllı telefonda bu ekranın nasıl korunacağı aşağı yukarı biliniyor.

Arka kısımda kullanılan ekran ise dayanıklılık konusunda tam bir soru işareti. Kısa bir süre önce yapılan Nubia Z20 dayanıklılık testi ise bu konuda soru işaretlerini gidermekte.

Nubia Z20 Dayanıklılık Testinin Konuğu Oldu

Yeni akıllı telefon modelleri için yapılan dayanıklılık testi, her iki ekranın da ne kadar başarılı olduğunu göstermekte. Öncelikle ana ekranın teste sokulduğunu görüyoruz. Ana ekranın 5.seviyeye kadar çizilmelere karşı dayanıklılık gösterdiği ve 6.seviyede çizilmelerin başladığı görülüyor.

6.seviyeden itibaren telefonun camının çizilmeye başladığını görüyoruz. Bunun yanında yeni modelin arka ekranında da aynı dayanıklılık değerine yer veriliyor. Telefonun arka kısmında sunulan ekranın yine 5.seviyede koruma sunduğunu ve herhangi bir çizilmeye karşı koruma sağladığını görüyoruz. Fakat 6.seviyeden sonra yine arka camın da çizildiğini görmek mümkün oluyor. Her iki tarafta da Gorilla Glass 5 camlarının kullanılmış olması, serinin bu kadar dayanıklı olmasını sağlamış.

Ekranlar çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor ancak ateş testinden her iki ekranın da başarısız olarak ayrıldığını görüyoruz. Telefonların her iki ekranına da ateş tutulduğu zaman hem ön taraf hem de arka taraf kalıcı olarak zarar görüyor. Tıpkı ateş testinde olduğu gibi kamera lensleri kısmında da tornavida ile çizilme ve derin kesikler oluşturmak mümkün.

Fakat bunu günlük kullanıma uyarladığımız zaman Nubia Z20 dayanıklı bir akıllı telefon. Yani telefonu tornavidayla zorlamadığınız sürece, sadece anahtar gibi nesnelerin cebinizde telefonu çizmesi mümkün değil. Bükülme testlerinden de başarıyla çıkan akıllı telefonlar için tüm dayanıklılık testini izlemek isterseniz, videoya bakabilirsiniz.