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Nubia Z20 Kamera Örnekleri Paylaşıldı!

ZTE'nin alt markası Nubia'nın en yeni amiral gemisi Nubia Z20'nin tanıtım öncesi kamera örnekleri paylaşıldı...

By Muhammed Arslan

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Nubia Z20 Kamera Örnekleri Paylaşıldı!

ZTE’nin alt markası Nubia’nın, bugün Çin’deki bir açılış etkinliğinde Nubia Z20 amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Telefonun resmi tanıtımının öncesinde, birkaç fotoğraf örneği şirket tarafından paylaşıldı.

Şirket, son birkaç yıldır akıllı telefonları için kamera teknolojisine odaklanıyor. Tabi ki bu durum Nubia’nın bu yaklaşmakta olan cihazı istisna değil. Akıllı telefon için davet edilen medya bile, şirketin akıllı telefon fotoğrafçılığındaki başarılarını vurguluyor.

Çevrimiçi paylaşılan kamera örnekleri, süper gece sahneleri, makrolar, zoom çekimleri vb. dahil olmak üzere farklı modlar kullanılarak çekilen görüntüleri gösteriyor. İşte yaklaşmakta olan Nubia Z20 akıllı telefonun kamera örnekleri:

Nubia Z20 kısa süre önce TENAA’da tüm özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Telefonun ön tarafında çentiksiz OLED paneli 6,42 inç, arka tarafına ise yine OLED panelden oluşan 5,1 inç ekran yer alıyor. Her ikisi de 1080 x 2340 piksel FullHD+ çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranı bulunuyor.

Donanım olarak cihazda, Qualcomm Snapdragon 855 Plus sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. 6RAM + 128GB depolama, 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 512GB depolama gibi üç farklı çeşidi var.

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