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Nubia Z20 Kamerası Fark Yaratacak

Nubia Z20 kamera özellikleriyle fark yaratacak. Yeni modelin kamera sisteminde yer alması beklenen detaylar neler? 8K çözünürlük mü sunulacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Nubia Z20

Oyun odaklı akıllı telefonların adlarıyla gündeme gelen Nubia, ana markası olan ZTE’nin önüne çıkmaya başladı. Öyle ki markanın sürekli olarak yeni akıllı telefonlarında çıtayı biraz daha yükseğe taşıdığı biliniyor. Bu kez gündemde olan akıllı telefon modeli ise Nubia Z20 akıllı telefonları olacak.

Amiral gemisi akıllı telefon modellerine dahil edilmesi beklenen Nubia Z20 akıllı telefonlarının özelliklerinin neler olacağı konusunda da sürekli olarak detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon modelleri için tanıtım tarihi bilgileri verilmişti. Yeni akıllı telefonların şimdi ise kamera özellikleri ortaya çıktı.

Nubia Z20 8K Kamera İle Geliyor

Yeni akıllı telefon modellerinde yer alan kameraların fark yaratması bekleniyor. Öyle ki söz konusu akıllı telefonların kamerası 8K çekim yapabilecek. Bu yeni bir özellik değil. Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Red Magic 3 akıllı telefonlarında da aynı özellik karşımıza çıkmıştı. Yine bu seferde kameraların 8K çekim yapabileceği açıklandı.

8K çekim yapabilecek olan kameraların teknik özelliklerinin neler olacağı konusunda ise çok fazla bir bilgi paylaşımı bulunmuyor. Yeni akıllı telefonların kamera özellikleri için detayların da kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. 8K çekim kalitesine sahip olacak olan kameraların sürpriz bir kamera özelliği daha bulundurması bekleniyor.

Yeni akıllı telefonların bu noktada detayları paylaşılmadı. Sadece yapılan paylaşımlar bu bilgilerle sınırlı kaldı. Yeni akıllı telefonların kamera detayları dışlında bazı ufak bilgileri de hatırlatalım.

Nubia Z20

Buna göre yeni akıllı telefonların Snapdragon 855 + işlemcileri ve AMOLED ekranlarının bulunacağını biliyoruz. AMOLED ekranların boyut kısmında ise 6 inç boyutun üzerinde bir boyuta sahip olacağı biliniyor. Telefonların ekran özelliklerinin neler olacağı konusunda detaylar şu an için net değil.

Ortaya çıkan özelliklerin dışında geri kalan detayların neler olacağını tanıtım sonrasında göreceğiz. Tanıtımın 8 Ağustos tarihinde olacağını da bir ek bilgi olarak ekleyelim. Oyun odaklı bir model değil ancak amiral gemisi bir model göreceğimiz kesin gibi gözüküyor. Tanıtımdan sonra özellikleri paylaşacağız.

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