Nubia Z20 Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

İddialı akıllı telefon modellerinden biri olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Nubia Z20 akıllı telefonları için yeni bilgiler gelmeye başlamıştı. Son olarak telefonların kamera çekimlerinin paylaşıldığını görmek mümkün olmuştu. Merakla beklenen yeni akıllı telefonların tanıtımı ise sonunda yapıldı.

Nubia Z20 Akıllı telefonlarının tanıtımı sonrasında, merak edilen detaylar için açıklamalar yapıldığını da ekleyelim. Sözü daha fazla uzatmadan yeni akıllı telefonların özelliklerinden ve tasarımından söz edelim. Öyle ki yeni akıllı telefonların çift ekran gibi bir artısı var.

Nubia Z20 Tasarımına Dikkat!

Telefonların tasarımı beklenenden çok daha şık oldu. Öyle ki ön kısımda kavisli camlı bir ekran varken, arka kısımda ikinci bir ekrana yer verildiğini görmek mümkün oluyor. Arka kısımda karşımıza çıkan ekranın, oldukça kullanışlı olduğunu ve bu ekranın ikinci bir ekran görevi gördüğünü ekleyelim.

Yan yana sıralı olan ve ortalanmış kameraların hemen altında yer alan ikinci ekran, telefonu bir hayli öne çıkarıyor. Bunun dışında kameraların hemen iki yanında flaş ışıklarının yer aldığını da ekleyelim. Tasarım kısmında 10 üzerinden 10 alan bir telefonla karşı karşıyayız. Hemen teknik özelliklere geçelim.

Nubia Z20 Ekran Özellikleri

Nubia Z20 akıllı telefonları için ekran kısmını ayrıca ele almak gerekiyor. Öyle ki yeni akıllı telefonların hem ön kısımda hem de arka kısımda ekranları var. Bu noktada yeni modellerin ön kısımda 6.42 inçlik bir ekran sunduğunu görüyoruz.

AMOLED ekran, 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine sahip. Bunun dışında arka kısımda yer alan ekranlarda ise 1520 X 720 piksel çözünürlük değeri sunuluyor. Yine arka kısımda yer alan ekranın boyutu ise 5.1 inç olarak açıklandı. Yine bu ekran için de AMOLED tercihi yapıldığı açıklandı.

Nubia Z20 Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefonlar, teknik kısımda da oldukça iddialı modeller. İşlemci kısmında Snapdragon 855 Plus serisine yer veriliyor. İddialı işlemci modelinin yanında gelen grafik birimi de Adreno 640 olarak açıklandı.

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Bunun yanında telefonların 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı bulunduğunu da eklemiş olalım. Seçim yapacağınız RAM miktarına göre depolama alanı kısmında da değişiklik söz konusu. 128 GB ile 512 GB arasında değişen depolama alanlarından söz ediyoruz.

Kamera

Hemen Nubia Z20 akıllı telefonlarının kamera özelliklerinden de söz edelim. Yeni akıllı telefonlar 3 arka kamera sunuyor. 48 MP değerinde f/1.7 diyafram açıklığı bulunan bir ana kamera ve 16 MP değerinde 122.2 derece geniş açılı ikinci kamera kullanılıyor. Bunun dışında 3 kamera kısmında ise 30x dijital zoom ve 3x kayıpsız zoom sunulduğunu da ekleyelim.

27 watt hızlı şarj desteği, Android Pie işletim sistemi gibi artılarla beraber 16 Ağustos tarihinde satışa çıkması beklenen telefonların 2.750 TL ile 3.300 TL arasında değişen fiyatları olduğunu ekleyelim. Tabii ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.