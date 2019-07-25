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Nubia Z20 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Nubia Z20 akıllı telefonları için tanıtım tarihi paylaşıldı. Nubia Z20 ne zaman geliyor?

By İbrahim Kızılırmak

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Nubia Z20

Gerek sistem özellikleri gerekse de kullandığı tasarımlarla son dönemde adı duyulmaya başlayan markalardan biri olan ZTE, en az ana markası kadar öne çıkan bir marka olan Nubia için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez gündemde Nubia Z20 akıllı telefonları var.

Nubia Z20 adıyla gelecek ve markanın bu zaman kadar sunduğu en iyi telefon olacağı iddia edilen akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı ve sistem özelliklerinin de neler olacağı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilerle beraber yeni akıllı telefonlar için yeni afiş görsellerinin paylaşıldığını da ekleyelim.

Nubia Z20 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni akıllı telefonların tanıtımının çok yakın olduğunu söyleyerek başlayalım. Telefonların tanıtım tarihi için yapılan açıklamada bu modellerin önümüzdeki ay içerisinde geleceği de doğrulanmış oldu. Yapılan paylaşımlara göre tanıtım 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

Önümüzdeki ay içerisinde tanıtılacağı ortaya çıkan akıllı telefonların Note 10 modellerine rakip olması beklentisi var. Tabii ki yeni modeller için bu yorumu yapmak için erken ancak Nubia Z20 akıllı telefonlarının içerisinde de Snapdragon 855+ işlemcilerinin bulunması bekleniyor.

Nubia Z20

Yenilenmiş olan işlemcilerle beraber amiral gemisi sınıfına dahil olmasını beklediğimiz akıllı telefonların kamera kısmında da fark yaratması söz konusu olacak. Öyle ki kamera kısmında da çok iddialı bir ana kamera göreceğiz. Kamera kısmında ana kamera kısmında 48 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığı bulunan bir seri karşımıza çıkacak.

Sadece işlemci ya da kamera kısmında değil, bunun yanında ekran kısmında da fark yaratmasını beklediğimiz akıllı telefonların geri kalan tüm detaylarını tanıtım sonrasında görmek mümkün olacak. Şimdilik telefonlar için ortaya çıkan bilgiler bunlar.

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