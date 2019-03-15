Telefonunuza rehberinizde kayıtlı olmayan bir numaradan mutlaka arama almışsınızdır. Bu bir cep numarası da olabilir, bir servisin ya da hizmetin numarası da olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman sizi arayanın kim olduğunu bulmak isteyebilirsiniz. Sözü uzatmadan Numaradan İsim Bulma işleminin nasıl yapılacağına ve yöntemlerin neler olduğuna bakalım.

Numaradan İsim Bulma Nasıl Yapılır?

Rehberinizde kayıtlı olmayan bir numaranın kime ait olduğunu bulmak için başvuracağınız birkaç farklı yöntem var. Tüm bu yöntemlerden ve bu yöntemlerin sağladığı avantajlardan söz edeceğiz. Hem ücretli hem de ücretsiz yöntemlerden söz edelim.

Operatörler Üzerinden Numara ile İsim Bulma

Bu konuda ilk deneyeceğiniz yöntem operatörlerden yararlanmak olacak. Operatör servislerinden yararlanarak isim sorgulamanızı sorunsuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tek bilmeniz gereken, hangi operatör için hangi numarayı kullanacağınız.

Türk Telekom Kullanıcıları için: Eğer sizi arayan numara Türk Telekom üzerinde kayıtlı olan bir numara ise Türk Telekom için belirlenen numarayı aramanız gerekiyor. Sadece cep numaraları için değil, sabit hatlar için de aynı servisi kullanmanı gerekiyor. Bunun için 11811 numarasını aramanız gerekiyor. 11811 numarasını aradıktan sonra yapmanız gereken sadece numarayı vermek olacak.

Numara, sabit bir telefon numarasıysa ya da Türk Telekom üzerinde kayıtlı olan bir numaraysa numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Servis için dakika da 0.97 krş gibi bir ödeme alınıyor.

Ayrıca sorgulama yaptırdığınız numara rehberde açık konumdaysa kişiyi öğrenebiliyorsunuz. Eğer kullanıcı rehberde numarasını gizlemeyi tercih ettiyse size kişi bilgileri verilmiyor. Mutlaka kişinin rehbere kayıtlı olması gerekiyor.

Turkcell Kullanıcıları için: Sizi arayan numara Turkcell üzerinde kayıtlıysa, bu durumda da Turkcell tarafından sunulan sorgulama servisini kullanmanız gerekiyor. Eğer sorgulayacağınız numara Turkcell üzerinde kayıtlı olan bir numarayı sorgulamak istiyorsanız, 11832 numarasını aramanız gerekiyor. 11832 numarasını arayıp, yine sadece numarayı vermeniz yeterli.

Yine kişinin rehberde kendisini gizlememiş olması gerekiyor. Kişi rehberde kayıtlı ise numaranın kime ait olduğunu öğrenmeniz mümkün. Bu servis için de belirlenen ücret dakikalık 1.25 krş olarak açıklanmış durumda.

Vodafone Kullanıcıları için: Eğer sizi arayan numara Vodafone operatörüne kayıtlı ise bu durumda da 11842 numarasını aramanız gerekiyor. Yine kişi rehberde numarasını gizlememişse bu durumda numaradan kişinin kim olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Servisin ücretlendirmesi de dakikalık olarak 1.25 krş olarak belirlenmiş durumda. Turkcell ile aynı ücret alınıyor.

Sorgulama Servisleri Üzerinden Numaradan İsim Bulma

Numaradan İsim Bulma konusunda operatörleri kullanmaktan söz ettik. Operatörler üzerinden sorgulama yapmanın dışında bir diğer yöntem ise sorgulama servisleri üzerinden sorgulama gerçekleştirmek. Sorgulama servislerinin yapısı da hemen hemen aynı. 11880, 11870 gibi servislerden de numara sorgulaması gerçekleştirebiliyorsunuz.

Numara sorgusu gerçekleştirmek için bu servislerden birini aramanız yeterli. Bilinmeyen numaralar servisleri üzerinden sorgulama yapmak için yapacağınız işlemler yine basit. Yine bilinmeyen numaralar servisini aramanız ve numarayı vermeniz gerekiyor.

Bu kez operatör servisinin bir önemi yok. Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone operatörü önemli değil. Yine servislerin dakikaya bağlı olarak ücretleri değişiklik gösteriyor.

Uygulamalar Üzerinden Numaradan İsim Sorgulama Nasıl Yapılır?

Operatör servisleri ve bilinmeyen numara servislerinden söz ettik. Bu işlem için bir yöntem daha var. Bu yöntemden de söz edelim. Mobil uygulamalar kullanarak da numaradan isim öğrenebilirsiniz. CIA gibi bu alanda sunulan birçok uygulama var.

Bu tip uygulamalar kişi rehberlerine erişerek numaraların kimlere ait olduğunu gösteriyor. Fakat bu uygulamalar, kişisel veri gizliliğini ihlal ettiği için önerilmeyen ve kullanımı pek yaygın olmayan uygulamalar.