Lider ekran kartı üreticisi Nvidia yaptığı açıklamada artık 32 bit işletim sistemleri için ekran kartı güncellemesi yayınlamayacağını açıkladı.

Ekran kartı piyasasının en etkili markası olan Nvidia yaptığı son açıklamayla 32 bit işletim sistemi kullanan kullanıcıları üzdü. Nvidia’nın internet sitesi üzeride yer alan açıklamada geçtiğimiz günlerde Linux, FreeBSD ve Windows işletim sistemleri için yayınlanan Nvidia GeForce 388.81 WHQL sürücüsünün 32 bit işletim sistemleri için son güncellemelerden birisi olduğu açıklandı.

Nvidia’nın önümüzde ki günlerde çıkartacağı GeForce 390 güncellemesi ise Nvidia’nın Windows, Linux ve FreeBSD işletim sistemlerinin 32 bit sürümleri için çıkartılan son güncelleme olacak. GeForce 390’dan itibaren Nvidia 32 bit işletim sistemleri için yeni bir güncelleme yayınlamayacak.

Kullanıcıların 32 bit işletim sistemlerinde Nvidia ekran kartlarını kullanmaya devam edebileceklerini belirten Nvidia 32 bit işletim sistemlerinde kullanılan ekran kartlarına herhangi bir kritik güncellemeyi de 1 Ocak 2019‘a kadar sunacağını belirtti.

Yeni Nvidia Güncellemelerini Alabilmek İçin 64 Bit İşletim Sistemine Geçiş Yapmak Gerekiyor!

Nvidia’nın bu kararıyla birlikte FreeBSD, Linux ve Windows işletim sistemlerinin 32 bit sürümlerini kullanan kullanıcılar Nvidia marka ekran kartlarının herhangi bir ek güvenlik güncellemelerini ya da yamalarını alamayacaklar. Kullanıcıların Nvidia güncellemelerini almaya devam edebilmeleri için işletim sistemlerini 64 bit sürüme yükseltmeleri gerekiyor.