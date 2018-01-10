CES 2018 fuarında oyunculara özel birçok serinin tanıtımı yapıldı. Bu alanda en çok dikkat çeken ürünler ise ekranlar oldu. Oyuncu bilgisayarı serileri kadar ilgi çekmeyi başaran monitörler arasındaki rekabet ise üst düzey devam ediyor. Öyle ki sektörde yeni bir oyuncu daha var. Daha önce oyuncu monitörlerinde yazılımsal olarak yer alan Nvidia, bu kez Nvidia 4K 120Hz HDR oyuncu monitörleriyle beraber doğrudan sektöre giriş yaptı. Firmanın hemen hemen tüm teknolojilerini bir arada topladığı ekranların özellikleri ise göz kamaştırdı. Hemen Nvidia 4K 120Hz HDR serisinin özelliklere geçelim.

Nvidia 4K 120Hz HDR Tasarımı Nasıl?

Önce tasarımı ele almak gerekiyor. Dev monitör çerçevesiz ekranlardan farklı olarak biraz daha kalın bir çerçeveyle beraber geliyor. Ancak hem LED ışıklandırma sistemi hem de ayaklık bölümlerinin yerleşimi ekranın oldukça ince gözükmesini sağlamış durumda. Yani genel olarak tasarımın oldukça başarılı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Nvidia 4K 120Hz HDR İle Maksimum Oyun Keyfi

Gelelim fuarın en çok konuşulan oyuncu monitörünün özelliklerine. Nvidia 4K 120Hz HDR, abartılı bir ekran boyutuna sahip. Tam olarak 65 inçlik bir ekrandan söz ediyoruz. Rahatlıkla televizyon gibi kullanılabilecek bir boyut bu. 65 inçlik ekran boyutunda olan modelin, çözünürlük desteği ise gerçek 4K. HDR kalitesinde 4K çözünürlük değeri görüntü kalitesinin üst seviyelerde gezmesine neden oluyor ki bu seriyi biraz daha rakipsiz hale getirmiş durumda.

Nvidia, ekranın görüntü kalitesini ekstra olarak desteklemek içinde nit değerini de maksimum seviyeye çıkarmış durumda. Ekranların nit değeri tam olarak 1000 nit olarak açıklandı. Yani maksimum parlaklık değeriyle beraber çok net bir görüntü elde ediyorsunuz demek yanlış olmaz. Ayrıca renk gamı da DCI-P3 olarak açıklandı.

Kesintisiz Görüntü

Aslında yenileme hızı olarak 120 Hz değerinden söz ediliyor fakat burada yazılım desteği de sunulmakta. G-Sync HDR olarak hazırlanan yazılım sayesinde çok daha yüksek yenileme hızları sunuluyor ki bu da görüntüde kayıpların, karıncalanmaların ve en önemlisi de oyunlarda yırtılmaların yaşanmasını engelliyor. Yazılımdan söz etmişken ekranların tüm Nvidia yazılım desteklerini de aldığını ekleyelim. Ayrıca Nvidia Shield desteği de söz konusu.

Bu sayede bilgisayarlarla ekranlar arasında da en iyi bağlantı sunuluyor. Burada yer alan tek olumsuz nokta ise ekranın alt sınırı. Standart çözünürlük değerleri ve Full HD değerlerinde 900 serisi ekran kartlarında bile rahat bir oyun ortamı yakalarken, 4K deneyimini elde etmek için kullanacağınız bilgisayar modelinin de en az Nvidia GTX 1080 ekran kartlarına sahip olması gerekiyor.

Gerçek 4K deneyiminin tam olarak bu şekilde çalıştığı ve burada da ekran kartından güç alındığı belirtildi. Üst düzey özellikleri ve Asus, Acer gibi markalarla beraber geliştirilen yapısı sayesinde en iyi oyun deneyimini sunmaya aday olan ekranların, fiyatının biraz tuzlu olması bekleniyor. Kesin açıklamalar henüz yapılmadığından bu konuda sınırlı bilgiler var fakat en pahalı ekranlardan biri ile karşı karşıya olacağımız kesin. Çıkış tarihi ve fiyat bilgilerinin önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor.