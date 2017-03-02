Nvidia GeForce GTX 1080Ti Tanıtıldı! Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Teknolojinin gelişmesi ile beraber ekran kartı üreticilerinin de sayıları artmaya başladı. Fakat sektörde yeni üreticiler olsa da bu alanda kendisini gösteren markalarında epey bir yol aldığını söylemek gerekiyor. Bu firmalardan birisi de Nvidia olarak karşımıza çıkıyor. AMD ile sektörün en iyilerinden biri olan Nvidia geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni seri ekran kartlarında da istediği başarıyı elde etmiş ve ne kadar önde bir firma olduğunu da göstermişti. Son olarak ise Nvidia GeForce GTX 1080Ti serisi gündeme geldi.

Nvidia GeForce GTX 1080Ti Performans Canavarı Olacak

Ekran kartı konusunda maksimum performans değerini kullanıcılara sunması beklenen yeni seri Nvidia GeForce GTX 1080Ti ekran kartlarının tanıtımıyla beraber markanın nasıl bir ürün ortaya koyduğu da netlik kazanmış oldu.

Nvidia GeForce GTX 1080Ti Dikkat Çeken Özellikler

Öncelikle yeni seri ekran kartlarının özelliklerini biraz ele alalım. Yine yeni serilerde olduğu gibi Pascal mimarisine sahip olan ekran kartlarının performans olarak ise zirvede bir model olduğunu da söylemek gerekiyor.

Bunun dışında üretim mimarisi olarak yeni serinin G102 mimarisinde karşımıza çıkması yine ekstra bir performans artışı sağlamış durumda. Titan X modeli ile karşılaştırıldığında aynı sayıda transistör miktarı ile beraber gelen ekran kartlarının TFLOPS değeri ise beklenen değerlerin bile üzerinde karşımıza çıkıyor. 11469 TFLOPS değeri ile beraber gelen ekran kartlarının bu değer sayesinde gerçek VR deneyimi sunduğunu da eklemek gerek.

Bunun dışında performans konusunda bellek hızının 11 Gbps değerinde olduğunu ekleyerek başlayalım. Hemen ardından ekran kartlarının 11 GB GDDR5X bellek miktarı ile kullanılacak olması da yine performans değerlerinin tavan yapmasını sağlamakta. 352 bit olarak gelen ekran kartlarının tüm bu değerleri performans için üst düzey bir seri olduğunu zaten ortaya koymuş durumda.

Sanal Gerçeklik Desteği ve 8K Çözünürlük

Ekran kartlarının performans değerlerinin zaten yüksek olması beklenen bir durumdu. Bunun dışında Nvidia GeForce GTX 1080Ti serisinin teknolojileri de oldukça gelişmiş. Şimdilik bilgisayarlarda görmesek de bu ekran kartları ile beraber 8K çözünürlük desteği öne çıkmış durumda. Hangi bilgisayarda böyle bir destek söz konusu olur orası merak konusu. Bunun dışında VR desteği konusunda da Nvidia GeForce GTX 1080Ti ekran kartları gerçek anlamda sanal gerçeklik deneyimi sunabilen bir seri olarak gündeme gelmişti. Tanıtımdan sonrada bu teknoloji kesinleşmiş oldu.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı İçin Açıklamalar

Öncelikle yeni ekran kartı modelinin 699 dolar gibi bir rakamla kendi serilerinden bile düşük bir fiyatla çıkış yaptığını belirtelim. Bunun dışında çok tercih edilecek ekran kartlarından biri olarak düşünülen yeni serinin şimdiden ön siparişlerinin de başlayabileceği belirtiliyor. Yani Nividia kullanıcıları çok fazla bekletmeyecek.