Titan Xp ve önceki kral GeForce GTX 1080 Ti‘nin karşılaştırması.

Dolayısıyla, GTX 1080 Ti’nin en hızlı grafik kartı olan hükümdarlığı kısa sürdü. Yaklaşık bir ay boyunca satın alabileceğiniz en hızlı tüketici ekran kartıydı, ancak bu onur şimdi yeni Titan Xp tarafından alındı.

Tıpkı geçen yılki Titan X GTX 980 Ti‘yi gölgede bıraktığı gibi bunu da biliyorduk fakat bir ‘tüketici’ ekran kartı olup olmadıklarına bakılmaksızın.

Her durumda, Titan Xp burada ve GTX 1080 Ti ile şartnameler ve fiyat bakımından karşılaştırıyoruz. Performansı, denemek için bir şansımız olduğunda daha geniş bir karşılaştırma yapacağız. Şimdilik bu makale ile idare edin.

Nvidia GTX 1080 Ti vs Titan Xp: Fiyatı

Aslında Nvidia’nın kendi kartını oluşturan GTX 1080 Ti Kurucu Sürümü, pek çok internet sitesinde 3.600 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Bu fiyatın yarısına bile bütün bir PC satın alabilirsiniz. Titan Xp’nin Türkiye’de fiyatı henüz açıklanmadı. Fakat benzer rakamlarda olacağını düşünebiliriz.

Sadece şu an Nvidia’dan direk olarak mevcut ancak yakın zamanda çeşitli sistem kurucuları aracılığıyla satışa sunulacak.

Nvidia GTX 1080 Ti – Titan Xp: Tasarım ve özellikler

Tuhaftır ki, yeni kart, eskisine benzer, hatta Titan X harflerine benziyor.

Benzerliğin başlıca nedeni, altındaki temelde aynı kartın aynı anda değiştirilmiş olmasıdır.

Titan Xp, 2016 Titan X (ve GTX 1080 Ti) ile aynı GP102 grafik işlemci birimini temel alıyor ancak Titan X (ve GTX 1080 Ti) için 28 yerine aktif 30 SM (akış çok işlemcili birim) içeriyor.

Bu, 3840 CUDA çekirdeğinin “tam” tamamlayıcısı olduğu anlamına gelir ve RAM’ı, Titan X için 480GB / sn ve GTX 1080 Ti için 484GB / s ile kıyaslandığında neredeyse 550GB / s bant genişliği sağlamak için artırılmıştır. Yine de, eski kartla aynı miktarda 12GB, GTX 1080 Ti’den 1GB daha fazla.

Güç gereksinimleri aynı kalıyor ve Nvidia kart çalıştırmak için en az 600W PSU’ya ihtiyacınız olduğunu söylüyor, üç kart da aynı.

Fiziksel olarak Xp, 267×111 mm’de GTX 1080 Ti ve Titan X ile aynı boyutlara sahiptir. 2, 3 veya 4 yuvalı genişliklerde 35,99 PB’lik bir SLI köprüsü satın alabilirsiniz.

Performans görülmeye devam ediyor, ancak artışı 2016 Titan X’ten almış olan GTX 1080 Ti’den alıyor olacak. Artışın bir GTX 1080 Ti üzerinden 1.500 TL üzerinde fazladan harcama yapmaya değer olup olmadığı tartışmalıdır.

Nvidia GTX 1080 Ti – Titan Xp: Teknik Özellikler

Mac uyumluluğu

Nvidia, sonunda Pascal için Mac sürücüleri sözü verdi. Sadece Titan Xp ile çalışmayacak, aynı zamanda 10 serisi tüm GeForce kartları ile çalışacak, bu da kısa sürede yükseltilmiş bir Mac Pro‘yu göreceğimiz anlamına geliyor.