Nvidia, 2017 yılının dördüncü çeyreği için kazanç bildirdi. Şirketin ABD vergi reformundan şirketin yararlanmasının yanı sıra, Pascal nesil grafik kartları için talep artışı sağladığını da belirtti. Bunun nedeni, Bitcoin fiyatının yükselmesinin ardından dönem boyunca kripto para madenciliğinde bir artış olmasıydı. Gelirlerdeki artışı çevreleyen heyecan, tüketici ürünlerinin madencilere satılmasını önlemek için perakendecilerle birlikte çalışacağını iddia eden önceki haberlerle çelişmekte.

Şirket bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirler açısından %34’lük bir artış bildirdi. Bu sonuçlar analistlerin beklentilerini aştı – en büyük kategori olan oyun – gelirde 1,74 milyar dolar katkıda bulundu. Nvidia, çeyrek boyunca halen beta durumunda olan GeForce Now programına ek olarak 3.000$’lık Titan V’yi piyasaya sürdü. Söz konusu kategorinin ikincisi, Veri Merkezi ürünleriydi ve bu da genel kazançlarına 606 milyon dolar ekledi.

Artışın büyük bir bölümü kripto para birimleri nedeniyle talep artışına bağlanabilirken, Nvidia Mali İcra Kurulu Başkanı Colette Kress temkinli kaldı:

“Kripto para madenciliğinin işimize katkısını ölçmek zor olsa da, muhtemelen önceki yıllara göre daha yüksek olmuştur. Bununla birlikte, kripto para eğilimlerinin geçici kalması muhtemel olduğu için, oyun talebimiz konusunda kararlıyız. “

Nvidia’nın Tegra yongasını kullanan Nintendo Switch, büyümenin ardındaki büyük bir itici güçlerden biri oldu. Daha önce el konsolunun ilk on ay içinde satışların 14.86 milyon adede geldiği bildirildi. Nvidia’ya göre Tegra işlemci geliri, yıllık %75 artışla 450 milyon $ oldu.

Nvidia‘nın net karı yıllık %71 artışla 1.118 milyar dolara yükseldi. Aynı zamanda, mali yılda 3.04 milyar dolar net gelir, ki bu da %83 arttı.