Nvidia Shield TV Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

CES 2017 fuarı kapsamında tanıtımları en merakla beklenen firmalardan birisi Nvidia olmuştu. Yeni ekran kartları, yeni bilgisayar destekleri derken son olarak markanın fuarda yepyeni ürünlerini de tanıtması bekleniyor. Bu bağlamda beklenen haberde geldi ve CES 2017 fuarında marka Nvidia Shield TV konsollarını duyurdu.

Nvidia Shield TV Özellikleri Neler? Diğer TV ürünlerini Geçebilecek Mi?

Hem akıllı kumanda hem de Gamepad ile beraber gelen Nvidia Shield TV ürünün ne kadar beğeni toplayacağı da merak konusu olmuştu. Peki, Nvidia Shield TV özellikleri neler?

Google Assistant Desteği İle Geliyor

Bu noktada yeni seri Nvidia Shield TV ürünün ilk dikkat çeken özelliği Google asistan desteği oldu. Akıllı kumandası sayesinde Google desteğini sunacak olan Nvidia Shield TV, bu sayede artık sesli komut ile çalışabilir hale getirildi. Rakip TV ürünlerinde de gördüğümüz sistemi girişte doğrudan sunan markanın bu sayede bir hayli beğeni kazanacağı da düşünülmekte.

Teknik Özellikleri Beğeni Toplayacak Gibi

İlk olarak ürünün teknik özelliklerinin öne çıkmaya başladığını da söylemek gerekiyor. Teknik özellikler konusunda ise Nvidia Tegra X1 işlemci ile başlayalım. Kendi işlemcisini kullanması ve daha önce Shield tabletlerinde de gördüğümüz işlemcilerin performans konusunda da üst düzey bir deneyim sunması bekleniyor.

Bunun dışında 4K HDR desteği bulunan cihazın tüm bu desteği sunabilmek için ise içerisinde Geforce birimleri yer alıyor. Ekran kartının 256 çekirdekli birim ile beraber gelmesi markanın görüntü kalitesi olarak 4K HDR sunacağını da net olarak gösteriyor. Geri kalan teknik detaylar konusunda ise 3 GB Ram bellek seçeneğinin sunulacak ve Ram bellek miktarına ek olarak 16 GB depolama alanı sunulacağını da belirtelim.

Nvidia Shield TV Pro Modeli

Tüm bunlarla beraber markanın sadece Nvidia Shield TV modelini de piyasaya sürmeyeceği bunun dışında Pro modelinin de piyasaya sürüleceği de belirtildi. Bu modelin farkı ise Nvidia Shield TV Pro olarak daha yüksek hafıza daha fazla kapsama alacağı belirtiliyor. Tüm bunlarla beraber Nvidia Shield TV Pro modelinin 500 GB hafızaya sahip olacağı da belirtiliyor. Bu sayede hem oyun için hem de film için kullanılacağı da belirtiliyor.

Oyun Ve Uygulama Desteğine Sahip Olacak

Bu noktada Nvidia Shield TV modelinin sadece bir TV ürünü olmayacağını da belirtelim. Bunun dışında modelin hem oyun desteğinin hem de Youtube, Netflix, Amazon Video, Google Play ve Vudu gibi uygulamalara da destek olacağı da belirtildi. Ayrıca bir kontrol cihazı ile beraber de gelecek olan modelin sayesinde hem oyun konsolu hem de 4K HDR destekli bir oynatıcı cihazından da bahsedebiliriz. İçerisinde Android Nougat 7.0 işletim sistemi ile beraber gelecek olan serinin piyasadaki modellere göre tam olarak 13 kat daha yüksek bir performans sunacağı ve doğal 4K HDR desteği sunmasıyla beraber piyasadaki en iyi TV serisi ürünlerden biri olması da beklentiler arasında.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

CES 2017 fuarında tanıtılan yeni seri TV cihazlarının net satış çıkışı belli olmasa da siparişleri açılmaya başlandı. İlk olarak ön siparişe açılan serinin satış fiyatı ise 300 dolar olarak açıklanmış durumda. Fakat bu rakamların ülkemiz fiyatının ne kadar olacağı merak konusu.