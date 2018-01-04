Ocak 2018 Android Güncellemesi Meltdown ve Spectre Açıklarını Çözecek

Google, Android kullanıcılarını Spectre adlı yeni bir güvenlik sorunundan korumaya hazırlanıyor. Bu zararlı dosya Intel, AMD ve ARM işlemcileri etkileyebilir. Bu da neredeyse tüm mobil aygıtların savunmasız olduğu anlamına gelir. Etkilenen bir cihaz, şifreler de dahil olmak üzere hassas bilgilerini sızdırabilir. Spectre ayrıca bulut sunucularına da sızabildiğinden, şirketlere ait müşteri verileri de tehlikeye girebilir.

Google’ın bu güvenlik açıklarının ürünlerini nasıl etkileyebileceğini açıklayan bir çevrimiçi açıklama yaptı. Şirket Android‘de sömürünün zor ve sınırlı olduğunu söylüyor. Ocak ayındaki Android güvenlik yaması Android işletim sistemini çalıştıran cihazları koruyacak. Google ayrıca, Google Arama, YouTube, Google Reklamları ürünleri, Haritalar, Blogger ve Google tarafından tutulan müşteri verilerinin korunduğunu belirtmekte. Yani Gmail, Takvim, Drive, Dokümanlar ve diğer G Suite hizmetlerindeki bilgileriniz güvende olduğu bildirildi.

Meltdown adı verilen diğer zararlı yazılım yalnızca Intel işlemciler tarafından desteklenen cihazları etkilemek üzere tasarlandı. Spectre’den daha farklı bir sistemi var. Amacı daha çok cihazın bağlandığı bir PC’deki gömülmüş bilgileri çalmak.

Bir Android cihaza sahipseniz Ocak Android güvenlik yamasını aldığınız anda yüklediğinizden emin olun.