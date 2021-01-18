Ocak Ayının Trend Olan İlk 5 Akıllı Telefonu

Bilindiği üzere akıllı telefon pazarı 2021 yılının ilk ayından itibaren oldukça hızlı bir şekilde hareketlenmeye başladı. Samsung, Xiaomi gibi birçok büyük firma yeni akıllı telefonlarını kısa süre önce tanıtarak ortaya çıkardı.

Samsung tarafından yeni Galaxy S21 serisi, Xiaomi tarafından ilk Snapdragon 888 işlemcili Mi 11 gibi çeşitli cihazlar kullanıcılara sunulmaya başladı. Tabi bu listeye Apple‘ın 2020 yılının son aylarında piyasaya sürdüğü iPhone 12 serisinden de bir cihaz giriyor. İşte Ocak ayında trend olan ilk 5 akıllı telefon;

1. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

14 Ocak 2021 tarihinde Samsung‘un düzenlediği teknoloji etkinliğinde tanıtılan cihaz, üst düzey özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, Super AMOLED 120Hz tazeleme hızı sahip 6,8 inç 1440 x 3200 piksel çözünürlüğünde ve HDR10+ destekli bir ekran ile geliyor.

Exynos 2100 ( ABD pazarında Snapdragon 888) yonga setine sahip olan telefonun, 12 GB RAM / 128, 256 GB dahili depolama alanı ve 16 GB RAM / 256, 512 GB dahili depolama alanı olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Android 11 ve 5.000 mAh batarya, 25 W hızlı, 15 W kablosuz ile gelen cihaz şuanda ülkemizde ön siparişe açılmış durumda.

2. Samsung Galaxy S21 5G

Yine Samsung‘un 14 Ocak’ta düzenlediği etkinlikte tanıtılan Galaxy S21 5G, 6.2 inç 1080×2400 piksel 120Hz, HDR10+ destekli Super AMOLED bir ekrana sahip. 8 GB RAM / 128 ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz Exynos 2100 ( ABD pazarında Snapdragon 888) işlemcisiyle geliyor. Android 11 ve 4.000 mAh batarya, 25 W hızlı, 15 W kablosuz gelecek olan cihaz şuan ülkemizde ön siparişte yerini alıyor.

3. Xiaomi Mi 11

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi‘nin 2021 yılına damga vuran telefonu Mi 11 oldu. Nedeni ise ilk defa Snapdragon 888 işlemcisini kullanan cihaz oldu. 1440 x 3200 piksel, 120 Hz, 6,8 inç bir ekran ile gelen telefon, barındırdığı Snapdragon 888 işlemcisiyle amiral gemisi olma özelliğini taşıyor.

Cihaz arka tarafında 108 Megapiksel ana, 13 Megapiksel ultra geniş, 5 Megapiksel makro merceklerin yer aldığı bir kamera modülüne sahip. Ön kamera ise 20 Megapiksel değerinde. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı olan cihazın 4.600 mAh bataryası bulunuyor. Şuan için sadece Çin pazarında satışta olan Mi 11‘in ülkemize ne zaman geleceği henüz belli değil.

4. Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi‘nin orta segmente yönelik çıkardığı bu cihazı kullanıcıların oldukça fazla hoşuna gitti. Uygun fiyatlı olan cihaz içerisinde Snapdragon 750G işlemcisini barındırıyor. 6/8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz 4820 mAh batarya ile geliyor. 6.67 inç 1080×2400 piksel, HDR10, 120Hz, IPS LCD bir ekran, Android 10, MIUI 12 cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Mi 10i 5G, 5 Ocak tarihinde Çin’de satışa çıkarılmıştı.

5. Apple iPhone 12 Pro Max

Apple‘ın 2020 yılının Eylül ayında tanıtım Kasım ayında satışa çıkardığı en üst düzey özelliklere sahip akıllı telefon modelidir. Popülerliğin 2021 yılında da korumaya devam eden cihaz, 6.7 inç 1284×2778 piksel, Super Retina XDR OLED, HDR10 destekli bir ekran ile gelmişti. 6GB RAM ve A14 Bionic işlemcisi yer alan cihazın 128 / 256 / 512 GB dahili depolama alanları bulunuyor. 3687 mAh ile gelen telefon, iOS’un en yeni sürümlerini 5 yıldan fazla bir süre alabilecek.