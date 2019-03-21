Oculus Rift S Sanal Gerçeklik Gözlüğü Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Teknoloji üreticisi Oculus, Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) 2019‘da Oculus Rift S adı verilen yeni nesil bir sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu. Kulaklık, VR oyun deneyimini daha konforlu ve daha güvenli hale getiren bazı yeni özellikler ve geliştirmeler getiriyor.

Oculus, kulaklığın donanımı sırasında Lenovo Legion oyun topluluğunun geri bildirimini baz alarak geliştirmelerde bulunmuştur. Bu Lenovo ile yakın çalışan Oculus, birlikte geliştirilmiş onaylanmış ve daha iyi ağırlık dağılımı için tasarladığını belirtmiştir.

Ayrıca kablo karmaşasını önlemeyi kolaylaştıran tek bir kablo da var. Quest gibi, Rift S de çevrenizdeki alanı aktif olarak izleyebilen Oculus Insight‘a sahiptir. Böylece kullanırken hiçbir şeye çarpmazsınız.

Dış dünyayı görmek ve sizi oyunda tutmanıza yardımcı olmak ve sahip olduğunuz boş alanı en üst seviyeye çıkarmak için yeni bir özellik olan Passthrough+ da var. Oculus Touch denetleyicileri de güncellendi. Rift S’de yeni olan, yüksek çözünürlüklü 2560×1440 piksel ekranlara sahip OLED ekran bulunuyor.

Ekranlar bu iki alanda güncellenirken, yenileme hızı 90Hz’den 80Hz’ye düşer ve bu da genel oyun deneyiminde önemli bir fark oluşturmaz. Oculus Rift S sanal gerçeklik gözlüğü 399 dolar karşılığında satışa sunulacak.

Bahar sonuna doğru da resmi olarak ülke pazarlarında yerini alacak. Ancak asıl sıkıntı muhtemelen, Okulus Rift S sanal gerçeklik gözlüğünün çalışması için bir bilgisayara ihtiyacının olmasıdır.