Okul Katliamının Suçu Oyunlara Atıldı

Haberleri veya sosyal medyayı takip ettiyseniz, geçtiğimiz gün Amerika’da yine tüyler ürpertici bir olay yaşandığından haberdarsınızdır. Florida’da bulunan bir liseyi basan 19 yaşındaki Nicolas Cruz adlı genç ağır silahla okulu taradı ve 17 kişinin ölümüne sebep oldu. Cruz katliamda AR-15 tipi, yarı otomatik bir tükef kullandı ve ölülerin yanı sıra 50’den fazla kişiyi de yaraladı.

Florida federal kanunlarına göre bir tabanca satın almak isterseniz 21 yaşını geçmiş olmanız gerekiyor ve tabanca alma başvurunuzda 3 günlük bekleme süresi bulunuyor. Ancak AR-15 veya benzer askeri tüfek ve mühimmata geldiğinde durum daha farklı, eğer 18 yaşınıza girmişseniz direkt silahı satın alabiliyorsunuz.

Hal böyleyken silahsızlanma konusunu dile getirmek, saldırganın daha önce yaptığı paylaşımlarından belli olan silah sevdasını sorgulamak ve bunlarla ilgili adımlar atmak yerine Kentucky Valisi suçu video oyunlarında buluyor. Bu tür okul basma eylemlerinin ve gerçekleştirilen toplu katliamların suçu video oyunlarındaymış.

Kentucky Valilik görevindeki Matt Bevin daha öncede video oyunlarıyla ilgili yorumlar yapmıştı. Ocak ayında gerçekleşen Benton Kentucky’deki okul baskınının ardından video oyunlarının “ölümün kalıcılığına ve trajik gerçeklere karşı gençlerin hassasiyetini düşürdüğünü” belirtmişti. Meydana gelen yeni olayla ilgiliyse Vali Bevin şunları söyledi: “Yetişkinlere yönelik olan yapımları çocuklar da rahatlıkla oynuyor ve herkes bunun farkında, engellemek için hiçbir şey yapılmıyor. Bu oyunlar insanları katletmeyi kutlayan, öven yapımlardır. Bu öğrencinin okul içerisinde yaptığı yeni oyun içerisinde yapanları ödüllendiren ödüller, yerde can çekişerek yardım dileyen birini öldürdüğünüzde ekstradan puan veren oyunlar”.

Vali aynı zamanda vide oyunlarını pornografi ile kıyas etmiş ve bunların “ifade özgürlüğü adıyla bünyelerimize işlediğini” de belirtmiş.

Yaşanan benzer olayların ardından bunun altındaki sebeplerin araştırılması ve açıklamaya getirilmeye çalışılması son derece normal fakat gidip de tüm sebepleri es geçip, dirket video oyunlarını işaret etmek maalesef işgüzarlıktan fazlası değil. Özellikle silah satın alma ve kontrolü konusunda hararetli tartışmalara hiç girişmeden bu tür bir açıklamayla konuyu kapatmak büyük bir sorumsuzlul.