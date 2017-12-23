OLED Ekrana Sahip Telefonlara Özel 30+ Siyah OLED Arkaplan

iPhone X ve Samsung Galaxy S8 gibi OLED ekrana sahip modeller için 30’dan fazla siyah tonlarda arkaplanı sizlere sunuyoruz. Ağırlıklı olarak koyu renkli duvar kağıtları OLED ekranlarda harika görünür. Özellikle geceleri geç saatlerde parlak renklerle gözlerinizin koparılmasını istemiyorsanız bu tonlar iyidir. Daha koyu arka planlar genel olarak daha az rahatsız edici olurlar. Ana ekranınızdaki simgeler ve bileşen renkleri ile çok çakışmazlar. Herhangi bir siyah veya gri cihazın tasarımını da güzelce tamamlarlar.

Size sunduğumuz duvar kağıdı koleksiyonunda; loş ışıklar, gece şehir manzaraları, karanlık manzaralar, karanlık ormanlar ve daha fazlasını içermektedir. Renkli veya görsel olarak ilgi çekici diğer unsurlardan tamamen arındırılmıştır. Umarız aralarında beğendiğiniz bir çeşit vardır.

Aşağıda birkaç tanesinin önizlemesini sunduğumuz arkaplanların orjinal boyutlu hallerini buraya tıklayıp Google Drive üzerinden seçerek indirebilirsiniz.