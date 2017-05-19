OLED iPhone 8 için 3D Touch bileşenleri LCD’ye göre daha pahalı

Şimdiye kadar, bir OLED ekranlı özel bir yıldönümü iPhone 8 modeli ile ilgili söylentilerin çok fazla gerçeği olduğunu kabul ettik. Ayrıca birinci sınıf Apple akıllı telefonun, yeni iPhone’da görünmesi için söylenilen özellik çeşitliliği nedeniyle yaklaşık 1.000 $ fiyatla geleceği yönünde söylentiler var.

Bununla birlikte, görünüşte 3D Touch uygulaması için farklı bir teknik kullanılmasını gerektiren LCD ve OLED ekranlar arasında ciddi bir fark var. Çin medyası Economic Daily Times‘e göre, LCD panelleri ile 3D Touch sensörleri doğrudan panel üzerine yapıştırılırken, OLED ile ek camın güçlendirilmesi için ekranın ön ve arka tarafına yapıştırılması gerekiyor.

Sözde bileşenler üreticileri, OLED ekranlı iPhone‘ların fiyatını % 150 oranında arttırdı. Şu anda, TPK Holdings ve General Interface Solution charge Apple’ın parçaları üretmek için akıllı telefon başına 7-9 $ talep ediyor ancak 10. yıldönümü modeli için fiyatın birim başına 18-22 $ ‘a yükseldiği bildirildi.

Bunun gerçek olup olmamasına bakılmaksızın, OLED ekranlı bir iPhone olacaksa, Yine de bu bilgiler aklınızın bi ucunda olsun.