OLED TV nedir?

OLED, TV’lerin geleceğidir. Hala OLED teknolojilerinin ilk zamanları, ancak ne işe yaradığı, niçin daha iyi olduğu, kimlerin OLED TV’ler yapıp sattığını bilinmesi gereken her şey var bu sayfada.

LED vs OLED: fark nedir?

Benzer gelebilirler, ancak LED ve OLED tamamen farklı teknolojilerdir. Organik LED’ler bir akım geçtiğinde ışık yayarlar, ancak LCD ekranlar renkleri görünür yapmak için bir arka plan aydınlatması gerektirir.

Modern LCD TV’lerde bir LED arka ışığı bulunur ve onları flüoresan arka aydınlatmalı eski LCD modellerinden ayırmak için ‘LED’ TV’ler olarak bilinir hale gelmiştir.

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LCD ve OLED arasındaki önemli fark, tepki süresidir. Bu, bireysel piksellerin rengi ne kadar hızlı değiştirebileceğinin bir ölçüsüdür ve OLED’nin, LED arkadan aydınlatmalı TV’lerden 1000 kat daha hızlı ve plazmadan daha hızlı olduğu söylenir.

Bu, fark edilebilen bulanıklık olmadığı anlamına gelir, bu nedenle hızlı hareket eden bir eylem olduğunda bile, her şey keskin bir şekilde görünür. İster 3D veya 2D video seyredin, OLED kristal berraklığındadır. Bu ilk elden gördük ve hype değil – kalite kesinlikle çarpıcı. Hızlı tepki süresi sayesinde her şey daha ayrıntılı gözüküyor.

OLED TV’ler neden bu kadar ince?

Arka aydınlatmaya ihtiyaç duyulmadığından, OLED TV’ler gülünç derecede ince olabilir. CES 2013’te LG’nin eğimli ekranı, üç kredi kartının kalınlığını oluştururken, markası yeni ‘W’ serisi TV’leri CES 2017’de sergilerken, sadece 2.57mm kalınlıktaydı. İncelik göz önüne alındığında duvar kağıdı için ‘W’ diyorlardı.

Açıkçası, elektronik, güç kaynakları ve bağlantı noktaları bir yerde sıkışmak zorunda olduğu için, tüm TV bu kadar ince olamaz, ancak LCD veya plazma TV’lerden çok daha incedir.

OLED vs plazma vs LED: hangisi daha iyi?

Plazma mükemmel siyah seviyeleri ile bilinir, ancak OLED daha da iyi durumda. Her piksel kapatılabilir (ışık yaymaz), kontrast siyahlarla şaşırtıcıdır. Plazma zirve parlaklığının eksikliğinden etkilenir, ancak OLED’in olmaması nedeniyle ekrandaki bir görüntünün aynı anda hem derin siyahları hem de çok parlak beyazları alması mümkündür. LED arkadan aydınlatmalı TV’ler (genellikle TV’nin bir veya daha fazla kenarı boyunca bir dizi LED’lere sahipler) bu ‘yerel karartma’ yapmak için uğraşır ve kontrast buna uygundur.

Arka plan ışığına ihtiyaç duyulmamasının diğer bir avantajı, OLED TV’lerin çok eşit parlaklık ve renk üretmesidir. En son çıkan LED setleri bile (özellikle büyük olanları) ekranın tamamında bir beyaz üretemez; tipik olarak LED’lerin bulunduğu yere yakın daha parlak bir yama ve daha da dimmer alanlar veya dalgalar uzaklaşır.

Genellikle, bu kusurlar, sahnede katı renk alanlarının geniş olması dışında, fark ettiğiniz bir şey değildir, ancak OLED ile böyle bir sorun yoktur.

4K OLED TV satın alabilir miyim?

Evet – sonunda. Panasonic ve Sony gibi şirketlerin bu kadar yüksek çözünürlüklü TV prototipleri vardı ancak yaklaşık beş yıllık bir çalışma sonrasında 2017 yılı, OLED TV’lerin nihayet tüketiciler ve perakendeciler için daha normal bir ücret haline gelecek olduğu yıl oldu.

Yüksek fiyatlara rağmen, teknoloji şu an ticari açıdan uygundur ve zaten yararlanmak isteyen 4K Netflix aboneliğiniz varsa, doğru OLED TV’ye yatırım yapmak daha olasıdır.

Bir OLED TV fiyatı ne kadardır?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu en son teknoloji çok ucuza gelmiyor. Currys’in OLED TV seçimine kısaca bir göz atın, size bazı durumlarda 10.000 TL gibi fiyatları gösterecektir. Ekran teknolojisi cesur düşüncelerle dolup taşıyor ve OLED TV’ler genellikle 55 inç büyüklüğündeler.

Bu sene, Sony’nin Bravia A1E modelinde 77 inç büyüklüğü sayesinde ödül dahi aldı.

Hangi üreticiler OLED TV’ler yapıyor?

Samsung, LG, Sony ve Panasonic‘in de aralarında bulunduğu hemen hemen her büyük oyuncunun piyasaya sürdüğü bir OLED TV’si var.

Samsung yeni teknoloji QLED – Quantum LED‘i pazarlıyor.

Kavisli OLED TV’lerin avantajları nelerdir?

Samsung ve LG son zamanlarda yeni kavisli OLED TV‘lerini bize gösterdi. IMAX’a benzer şekilde daha yoğun bir deneyim kazandığını söylüyorlar, ancak kişisel tercihinize bağlı olduğu için daha net görünüyor.

Kavisli bir 55 inç TV’ye sahip olmanın bir avantajı veya bir fayda olup olmadığını söylemek zor.

LG için bir temsilci, en iyi deneyimi elde etmek için doğrudan TV’nin önünde oturmanız gerektiğini söyledi; Samsung bize artan görüş açısı sunarak insanların daha geniş açılarla oturmalarına izin verdiğini söyledi. Biraz karışık durumlar söz konusu.