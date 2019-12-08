OLED Vs QLED – Hangisi Daha İyi – Arasındaki Farklar

QLED ve OLED arasındaki savaş en iyi şekilde bir cümlede özetlenmiştir: QLED, mevcut LCD teknolojisinin yanlış adlandırılmış bir düzenlemesiyken, OLED tamamen farklı bir teknolojidir.

OLED Nedir ?

Organik Işık Yayan Diyot anlamına gelen OLED – iki akım arasından elektrik geçerken kendi ışığını yayan karbon bazlı bir film kullanır. Pikseller kendi ışıklarını ürettiğinden, siyah olmaları gerektiğinde tamamen kapanırlar.

Yani OLED size LCD arka ışığı, olağanüstü derecede gerçekçi siyahlarla bezeli ‘sonsuz’ kontrast, ışık hızında yenileme hızları ve filmler için ideal olan bir parlaklık sunar. Bu yüzden bir OLED TV’yi izlemek, size gerçekten çok özel bir şeye tanık olma hissiyatı verecektir.

Bütün avantajlarına rağmen OLED, son birkaç yıldır sadece televizyon boyutunda kaldı, Oysa LED ile karşılaştırıldığında daha küçük yer tutuyordu. Neyseki, LG şimdi OLED’i genişletti ve 48-inç paneller geliştirmeyi planlıyor. Bu sayede izleyicilere daha geniş OLED boyutları sunmayı hedefliyor.

QLED Nedir ?

QLED, ise bir markadır. Yani yeni bir televizyon teknolojisi değildir. Geçen yıl, Samsung amiral gemisi televizyonlarına SUHD adını verdi, ancak bu pek tutulmadı, bu yüzden şimdi onlara QLED adı verildi. Evet, OLED’e çok ama çok benziyor ki bu, ya televizyon satın alan halkın kafasını kirletme kararı ya da aşağılık kompleksi. Veya her ikisi de.

Aslında, Kuantum-nokta Işık Yayan Diyot anlamına gelen QLED, OLED’den çok farklıdır. Gerçek bir QLED TV, kendi kendine yayılan bir panele sahip değildir, yani ayrı ayrı pikselleri açıp kapatabilir. Fakat Samsung’un QLED TV’leri bunu yapamaz ve sadece LCD arka ışığının önüne kuantum nokta renk filtresi koyar. Onları QLED olarak adlandırmak temelde hatalıdır. QLCD-LED olarak adlandırılmak daha yerinde olur.

Bir QLED panelindeki inorganik kuantum nokta ışık yayan diyotlar, kendi ışıklarını yaymaz, ancak herhangi bir LCD TV’de olduğu gibi bir arka ışıkla aydınlatılır. Bu yüzden OLED TV’ler kadar zayıf değillerdir. Yani aslında, bu yeni nesil bir ekran teknolojisi değil, sadece LCD TV teknolojisine göre ayarlanılmış bir özelliktir. Ancak bu QLED‘in etkileyici olmadığı anlamına gelmez.

Hangi Markalar OLED’i veya QLED’i Tercih Ediyor ?

OLED ve QLED arasındaki savaş, markalaşma hakkında bir hikaye ve aynı zamanda bir Güney Koreli rekabetiyle ilgili. OLED TV’nin içinde bulunan her bir OLED paneli LG Displays tarafından ve her bir QLED paneli Samsung tarafından yapılmıştır.

OLED Takımı:

Çoğu TV markası, OLED‘in ardında sıraya girerek, resim kalitesi için üstün bir teknoloji olduğuna inanıyor. Buna katılmamak zor, ancak LG, Sony, Panasonic, TP-Vision (İngiltere’deki Philips markası altında), Loewe, Bang & Olufsen, Skyworth ve ChangHong markalarının hepsi artık OLED TV‘leri satıyor, fakat çok pahalı olma eğilimindeler. LG televizyonlarını düşük maliyetle satışa sunmak için yeterince hızlı OLED panelleri üretemiyor ve bu da OLED TV’lerin yalnızca birinci sınıf TV teknolojisine benzemesine neden oluyor.

QLED Takımı:

Samsung, düşük maliyetli üretim, nedeniyle 2014 yılında OLED TV’leri yapma çabalarını bıraktı ve 2017’de tekrar QLED hakkında konuşmaya başladı. Şimdi, diğer şirketleri de dahil ederek teknolojiyi popülerleştirmeye çalışıyor. QLED’in arkasındaki markalar daha az olsa da, hızla sendikalaşıyorlar. Samsung, Hisense ve TCL, QLED gelişimini ilerletmek için 2017’de QLED İttifakı altında biraraya geldi.

OLED Mi Almalıyım, Yoksa QLED Mi ?

55 inç yüksek kaliteli bir televizyon peşindeyseniz, her iki teknoloji de aynı boyutta olduğu için bir OLED TV satın alın. Ancak, aklınızda başka bir şey varsa (oyun oynamak için daha küçük bir ekran boyutu veya daha küçük bir bütçe peşindeyseniz) bu soru biraz daha karmaşık hale gelebilir.

LG Displays, tüm OLED‘leri ve Samsung tüm QLED‘leri yaptığı için, hangi oyunların daha iyi, (oyunlarda ve hangilerinin daha iyi deneyim sunacağı konusunda, büyük sonuçlar çıkarmanın mümkün olduğunu) düşünebilirsiniz. Konu bu değil. Tüm tüketici elektroniği ürünlerinde olduğu gibi, (a) ne kadar harcadığınıza ve (b) hangi markayı seçeceğinize bağlıdır.

Samsung’un en önemli QLED modeli Samsung Q900R 8K QLED TV‘dir; LG E8 OLED ise en iyi eski cihazlardan biridir. Her iki teknolojinin de sunduğu deneyimin, en iyisini görmek istiyorsanız, bu iki grubun incelemelerine bakmalısınız.