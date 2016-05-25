İnternet dünyasında yayınlanan bant genişliğinin artması ile birlikte ilginç denebilecek web servisleri de mantar gibi ortaya çıkmaya başladı. Kota düşmanı videolu içeriklerin eskisine nazaran daha hızlı hizmet sunması, videolu içerik sunan girişimcilerin yüzünün gülmesine sebep oldu. O girişimlerden biri de Omegle oldu diyebiliriz.

Omegle adını yeni duymuş olabilirsiniz. Adını ilk kez duyduk diyenler için ve nasıl kullanıldığı yönünde bazı bilgiler verelim ve bu platformu amacının dışında kullananların başınıza nasıl dertler açılacağını anlatarak uyarılarımızı da vermiş olalım.

Omegle nasıl çalışıyor?

Omegle’nin çalışması şimdiki kullanılan tarayıcılar yeterli oluyor. Eğer ki kullanım işini sadece yazılı değil de görüntülü sohbete dökmek istiyor iseniz o zaman web kameranız da mutlaka olmalı.

Tüm malzemeleri tamamladınız ise ki niyetinize göre şimdi omegle.com adresine girerek ilk adımı atmış olacaksınız. Bu ilk adımda sizi bir ekran karşılayacak ve ekrandan seçim yapmanız istenecek. Bunlar “Text” veya “Video” olarak karşınıza çıkacak yani yazılı ve görüntülü seçenekleri soracak. Ayrıca kayıt olmak ücretsiz.

Web kamerası olanlar için video seçeneğini tercih ettikleri takdirde tarayıcı üzerinden bir onay istenecek. Adobe Flash Player tarafından istenen onayda, web kameranızın kullanım hakkı size sorulacak. Bu onayı verirseniz görüntülü sohbet yapmanız için gereken her şeyi tamamlamış oluyorsunuz.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra Omegle, sizinle aynı şekilde platforma katılmış olan bir başka kullanıcıyı sizin karşınıza getirecek. Eğer kişi ilginizi çekmezse o zaman klavyenizdeki “Esc” butonuna veya ekranınızın sol alt tarafta bulunan “New” butonuna tıklamanız yeterli olacak. Bu şekilde ilginizi çekecek biri gelene kadar tercihleri görebileceksiniz.

Şimdi Uyaralım!

Kullanıma hazırlık aşamasından sonra gelelim uyarılarımıza. Son derece basit bir uygulama ile milyonlarca kişi tarafından kullanılan platform, daha çok cinsel amaçlar için kullanılabiliyor ve müstehcen sahneler ile karşılaşmanız her an mümkün olabiliyor.

Bir diğer tehlike ise fake dediğimiz, sahte görüntüler. İnternet camiasında kullanılan yazılımlarla, bilgisayarda bulunan videoları web kamerası olarak sunan akıllılar bu yolla sizin karşınızda gerçek kişi varmış izlenimini uyandırıyor ve bu yolla karşı kamera güzel bir bayanla yada yakışıklı bir erkekle sohbet ettiğini zanneden kişiler kandırabiliyor. Ve hatta bu yolla dolandırılma ihtimalleri de hiç yok değil.

Bu aldatmacanınnasıl olduğuna dair bir videoyu sizler için paylaştık. Bu arada görüntülerinizin de kayıt edilebildiğini bilmeyeniniz yoktur ama yine de hatırlatalım…