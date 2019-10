One Plus 7T ve 7T Pro McLaren Avrupa Fiyatı Sızdırıldı!

OnePlus bugün OnePlus 7T Pro ve OnePlus 7T Pro McLaren Edition akıllı telefonlarını tanıtacak. Tanıtım öncesinde güvenilir bir kaynak, McLaren Edition telefonunun Avrupa pazarları için fiyatlandırmasını sızdırdı. Sızıntı, şimdiye kadarki en pahalı OnePlus telefonu olacağını ortaya koyuyor.

Kaynak, OnePlus 7T Pro McLaren sürümünün 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geleceğini açıkladı. 849 Euro ile 859 Euro arasında fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca, Çin’de 535 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı ile piyasaya sunulan OnePlus 7T’nin de Avrupa fiyatını da açıkladı.

Kaynağa göre, OnePlus 7T‘nin 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümünün 589 avro ile 599 avro arasında olacak. OnePlus 7T Pro McLaren Edition’ın özelliklerinin çoğunu OnePlus 7T Pro telefonundan ödünç alması bekleniyor.

Have some news for European OnePlus fans! The OnePlus 7T Pro McLaren Edition will be the MOST EXPENSIVE OnePlus phone yet: It will cost €849-€859 for 12GB/256GB. The starting Price of the OnePlus 7T is €589-€599 for 8GB/128GB. #OnePlus7T #OnePlus7TSeries #ANewEra #OnePlus pic.twitter.com/RlMirYMeoY

