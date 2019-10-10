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One Plus 7T ve 7T Pro McLaren Avrupa Fiyatı Sızdırıldı!

Muhammed Arslan

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One Plus 7T ve 7T Pro McLaren Avrupa Fiyatı Sızdırıldı!

OnePlus bugün OnePlus 7T Pro ve OnePlus 7T Pro McLaren Edition akıllı telefonlarını tanıtacak. Tanıtım öncesinde güvenilir bir kaynak, McLaren Edition telefonunun Avrupa pazarları için fiyatlandırmasını sızdırdı. Sızıntı, şimdiye kadarki en pahalı OnePlus telefonu olacağını ortaya koyuyor.

Kaynak, OnePlus 7T Pro McLaren sürümünün 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geleceğini açıkladı. 849 Euro ile 859 Euro arasında fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca, Çin’de 535 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı ile piyasaya sunulan OnePlus 7T’nin de Avrupa fiyatını da açıkladı.

Kaynağa göre, OnePlus 7T‘nin 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümünün 589 avro ile 599 avro arasında olacak. OnePlus 7T Pro McLaren Edition’ın özelliklerinin çoğunu OnePlus 7T Pro telefonundan ödünç alması bekleniyor.

QuadHD+ çözünürlük, HDR10+ ve 90Hz yenileme hızı desteği olan 6.65 inç Fluid AMOLED eğimli ekranla gelmesi bekleniyor. Snapdragon 855 Plus yonga seti akıllı telefonu destekleyecek.

Akıllı telefonun arka panelinde Sony IMX586 48 megapiksel ana lens, 16 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel telefoto lens ile üçlü kamera kurulumu olması bekleniyor. 16 megapiksellik açılır bir selfie kamerası ile donatılabilir.