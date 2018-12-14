Yapılan birçok geliştirici etkinliklerinde dev telefon üreticileri, her zaman sınırlı şekilde bilgiler yayınlarlar. Ancak Samsung‘un geliştiriciler konferansı bilgi açısından oldukça cömert davrandı. Örneğin ilk katlanabilir telefonlarını ve Infinity ekranlarını açıkladılar.

Bununla birlikte Koreli şirket, yeni nesil akıllı telefonları açıkladı. Ayrıca Galaxy S9, Note 9, S8 ve Note 8 için yeni Samsung arayüzü olan One UI arayüzünü duyurdu. Bu yeni arayüz Samsung Experience arayüzünün bir devamı niteliğinde ve daha gelişmiş özelliklere sahip.

Sadece isminin ve birkaç özelliğinin ortaya çıkmasından bu yana Samsung bundan daha fazlası hakkında konuşmaya hazır görünüyor. Çünkü şirket kendi arayüzlerinin resmi tanıtım videosunu Youtube’da yayınlayarak ana özelliklerini kullanıcılara sunmuştur.

Tüm yeni yuvarlatılmış renkli simgeler ve özellikle de akıllı telefonunu gece kullananların gerçek bir ilaç niteliğinde olan Gece Modu ile son derece mükemmel. Ancak bu videoyu sadece bir tanıtım videosuymuş gibi basit bir şekilde düşünmeyin. Bu dağıtım öncesi ilk adımdır. Yani yakında kapalı bir beta döneminden sonra dağıtılmı olacağı anlamına gelir.

Asıl tanıtım tarihinin Ocak 2019 olmasını zaten daha öncesinde duyurmuştuk. Video da buna benzer bir şekilde Aralık ayı ortasında yüklendi. Yani videonun paylaşımı ile birlikte 2019 yılının ilk ayı kullanıma sunulması muhtemeldir. Bu durumda piyasada ki Galaxy S9 ve Note 9 modelleri ile yaklaşan Galaxy S10 serisi bu yeni arayüzü alacak ilk akıllı telefonlar olacak.