OnePlus 2019 Vizyonu: 5G

Bu gün Hong Kong’da 4G/5G konferansı düzenlenecektir. Birçok üretici yeni nesil telefonlarda en hızlı mobil bağlantıların nasıl olacağını duymak için heyecanla beklemektedir.

Beklenen haberlerden birisi OnePlus kurucu ortağı Carl Pei’den geldi. OnePlus 7 olarak adlandırılan 5G destekli bir amiral gemisi üretme planlarını içeren iki üretici şirket arasında yer alacaklarını OnePlus hayranlarına duyurdu.

Qualcomm başkanı Cristiano Amon ise önümüzdeki yıl en az iki amiral gemisinin geleceğini açıkladı. Yeni çıkacak OnePlus 7 telefonunda konferansta duyurulan küçültülmüş QTM052 mmWave bağlantı modülü ile Snapdragon X50 modeminin yer alacağı belirtilmiştir.

OnePlus şirketinin yanı sıra birçok üretici de Qualcomm’a olan bağlılıklarını ve 5G bağlantısı geliştirme planları olduğunu belirttiler. X50 5G NR modem ile akıllı telefonlar üretmeye başlatacak şirketlerin listesi Asus, HMD Global, LG, Motorola, Oppo, Sony, vivo, Xiaomi‘dir.

Duyurularda eksik olan büyük isimler, kendi üretim hatlarına sahip olan Huawei ve Samsung‘tur. Durumun tam anlamıyla netlik kazanması için bir süre daha beklenilmesi gerekmektedir.