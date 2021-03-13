Ana Sayfa Akıllı Telefon OnePlus, 23 Mart'ta Yeni Modelleriyle Birlikte Geliyor!

OnePlus, 23 Mart’ta Yeni Modelleriyle Birlikte Geliyor!

OnePlus, yeni akıllı telefon ve saat modellerini 23 Mart tarihinde resmi olarak tanıtacak. İşte yeni modellerin detayları..

Yunus Emre Çakır

-

0
OnePlus 9 Pro

OnePlus‘ın Hindistan sayfasında paylaşılan yeni bir bilgi ile 23 Mart‘ta yeni modellerini tanıtacağı kesinleşmiş oldu. Bilindiği üzere şirketin şu sıralar OnePlus 9 serisi üzerinde çalıştığı ve aynı zamanda yeni bir OnePlus Watch akıllı saatini de sunacağı daha önceden sızdırılmıştı. İşte bugün paylaşılan bu içeriğe göre şirketin yeni modellerini 23 Mart‘ta resmi bir şekilde tanıtacağı belli oldu.

Şirketin resmi forumlarında da yerlan paylaşımlarda yeni OnePlus 9 serisinin kesin sunulacağı ve şirketin CEO‘sunun da bu yıl içerisine bir akıllı saat sunacaklarını planladıkları söylemesi bunu fazlasıyla doğruluyor.

Yeni OnePlus Watch‘ın sağlık, fitness ve uyku takibi özellikleriyle geleceği tahmin ediliyor. OnePlus 9‘un, Snapdragon 888 yonga seti ve 8 GB RAM kapasitesini barındırması bekleniyor. Bununla birlikte cihaz, 6.55 inç 120 Hz AMOLED bir ekran, 128 GB dahili depolama alanı ve 48 + 50 + 2 Megapiksel olmak üzere üçlü bir kamera modülü ile gelecek.

OnePlus 9 Pro ise, 6.7 inç 120 Hz Fluid AMOLED bir ekran ve 48 + 50 + 2 + 8 Megapiksel dörtlü bir kamera modülü ile geleceği bildiriliyor. Yine içerisinde Snapdragon 888 yonga seti ve 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama bulunuyor. Ayırca cihazın arka kamerası 4K 120 FPS video kaydı yapabiliyor. 23 Mart‘ta yapılacak olan etkinlikte yeni modeller hakkında daha fazla detaya sahip olacağız.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Oppo Yeni Bir Katlanabilir Akıllı Telefon Sunabilir!

Çin'li akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni modelleriyle pazarda oldukça fazla etkili olmaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan bir sızıntıya göre şirketin yeni bir katlanabilir...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Yeni Acer Nitro 5’in Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı!

Acer, yeni ürettiği oyuncu bilgisayarları ile pazarda oldukça etki olmaya devam ediyor. Şirket bugün yeni Nitro 5 dizüstü oyuncu bilgisayarı ile karşımıza çıkıyor. Yenilenmiş...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus, 23 Mart’ta Yeni Modelleriyle Birlikte Geliyor!

OnePlus'ın Hindistan sayfasında paylaşılan yeni bir bilgi ile 23 Mart'ta yeni modellerini tanıtacağı kesinleşmiş oldu. Bilindiği üzere şirketin şu sıralar OnePlus 9 serisi üzerinde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P50’nin İlk Görselleri Ortaya Çıktı!

Huawei, ABD ambargosundan bu yana sendelemiş olsa da sunduğu yeni modelleri ve geliştirdiği kendi yazılımıyla birlikte ayakta durmayı başaran bir şirket oldu. Şirketi Google...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Micromax, 19 Mart’ta Yeni Akıllı Telefonunu Tanıtacak!

Micromax, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Micromax In Note 1 ve In 1b olmak üzere iki yeni modeli akıllı telefon pazarına sunmuştu. Şirket şu sıralar...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014