OnePlus, 23 Mart’ta Yeni Modelleriyle Birlikte Geliyor!

OnePlus‘ın Hindistan sayfasında paylaşılan yeni bir bilgi ile 23 Mart‘ta yeni modellerini tanıtacağı kesinleşmiş oldu. Bilindiği üzere şirketin şu sıralar OnePlus 9 serisi üzerinde çalıştığı ve aynı zamanda yeni bir OnePlus Watch akıllı saatini de sunacağı daha önceden sızdırılmıştı. İşte bugün paylaşılan bu içeriğe göre şirketin yeni modellerini 23 Mart‘ta resmi bir şekilde tanıtacağı belli oldu.

Şirketin resmi forumlarında da yerlan paylaşımlarda yeni OnePlus 9 serisinin kesin sunulacağı ve şirketin CEO‘sunun da bu yıl içerisine bir akıllı saat sunacaklarını planladıkları söylemesi bunu fazlasıyla doğruluyor.

You asked for it. You're getting it. — OnePlus India (@OnePlus_IN) March 12, 2021

Yeni OnePlus Watch‘ın sağlık, fitness ve uyku takibi özellikleriyle geleceği tahmin ediliyor. OnePlus 9‘un, Snapdragon 888 yonga seti ve 8 GB RAM kapasitesini barındırması bekleniyor. Bununla birlikte cihaz, 6.55 inç 120 Hz AMOLED bir ekran, 128 GB dahili depolama alanı ve 48 + 50 + 2 Megapiksel olmak üzere üçlü bir kamera modülü ile gelecek.

OnePlus 9 Pro ise, 6.7 inç 120 Hz Fluid AMOLED bir ekran ve 48 + 50 + 2 + 8 Megapiksel dörtlü bir kamera modülü ile geleceği bildiriliyor. Yine içerisinde Snapdragon 888 yonga seti ve 8 GB RAM / 128 GB dahili depolama bulunuyor. Ayırca cihazın arka kamerası 4K 120 FPS video kaydı yapabiliyor. 23 Mart‘ta yapılacak olan etkinlikte yeni modeller hakkında daha fazla detaya sahip olacağız.