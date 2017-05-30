OnePlus 3T inceleme

OnePlus 3T hala en sevdiğimiz telefonlardan biridir ve şimdi çarpıcı yeni Midnight Black tasarımıyla satışa sunulmuştur.

OnePlus akıllı telefon pazarında ünü şöhretli çok fazla bir başlangıç ​​düzeyinde şirkettir. Ancak Apple’ın, Samsung’un ve Google’ın, dünyadaki en iyi akıllı telefon tacı için olduğu gibi rekabet ederek öyle olması gerek. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017.

OnePlus 3, tasarımın ve performansın 300 poundun hemen üstünde mükemmel bir karışımıydı ve Haziran 2016’da piyasaya sürüldü. Bu yüzden biraz garip görünüyordu ki, beş ay sonra OnePlus bu telefonun üretimini durdurdu ve yükseltilen OnePlus 3T’yi satışa sundu.

Fakat OnePlus, taraftarlarının ürünlerine tepkilerini dinlemekten gurur duyuyor ve insanların yarısından daha az bir yılda sahip oldukları bir telefonu cesurca güncellemeye cesaret ediyor. Ürünleri sürekli güncelliyor – örneğin, Mart 2017’de yeni Collette ve Midnight Black sürümlerini açıkladı (daha sonra bunlarla ilgili daha fazla bilgi edinin).

3T’yi OnePlus 3’le karşılaştırmamız zor. Üst düzey bir telefona yineleyici güncellemeler arasında yalnızca beş ay kaldığından, nedenini tam olarak anlamak için ikisini karşılaştırmamız gerekiyor.

OnePlus 3T: Midnight Black Edition

Şirket, OnePlus 3T‘nin son derece sınırlı Collette baskısından (sadece 250 adet) sonra, 3T Midnight Black sürümünü duyurdu. Bu yine de ‘sınırlı bir sürüm’ ancak onu satın almak için Paris’e gitmenizi gerektirmiyor.

Midnight Edition çok benzer ancak Collette markası olmadan ve 14 mikron kalınlıkta özenle uygulanan üç adet koyu renkli kaplamalı, mekan sınıfında alüminyum” özelliği ve metalin doğal görünümünü ve hissini muhafaza ediyor.

Midnight Edition’ın ilk 250 ünitesi Hypebeast’ta 24 Mart’ta satışa sunuldu, ancak 28 Mart itibariyle şimdi OnePlus 3T‘yi resmi OnePlus Store’da satın alabilirsiniz. 128GB depolama alanı ve 6GB RAM ile satılıyor ve 479 $, 479 € ve 439 £ fiyatla satılıyor.

OnePlus 3T fiyatı

OnePlus 3T, SIM kilitsiz olarak satılmaktadır. 64GB sürüm için £ 399, şimdi ön sipariş için hazır olan £ 439 128GB sürüm için sadece £ 40 daha pahalıya mal olacak. Her ikisi de halihazırda Gunmetal renginde mevcut olup, OnePlus 3‘ün Grafit versiyonundan biraz daha koyudur.

Yumuşak Altın versiyonu da çok iyi görünüyor, ancak sadece 64GB olarak mevcut.

Türkiye’de OnePlus 3T‘yi hem 64GB hem de 128GB modelleri için satışa sunulacak fakat henüz daha erkan. Yani şu anda Türkiye’de bu cihazları bulmak zor. Tabii avrupadan satın alabilirsiniz.

OnePlus 3T tasarım

Hatta iPhone’ların ‘orta versiyonların arkasında bir’ s ‘ damgalanmış olurdu, burada da benzer bir olay söz konusu. OnePlus 3’ten OnePlus 3T’ye hiçbir tasarım değişikliği yok. Tek değişiklik koyu renk seçeneğidir, gri arka tarafta eski modelden biraz daha karanlıktır. Önümüzdeki Yumuşak Altın seçeneği tamamen aynı ve görsel olarak beş aylık erkek kardeşinden ayırt edilemez.

3T, mükemmel akıllı telefon üreticisine rakip kalacak bir yapı kalitesi ile mutlu bir şekilde tasarım kalitesini korur. Apple’ın hala başarısız olduğu şeyi yapıyor ve 5.5 inç ekranlı bir telefon tek elle ince, şık ve kullanışlı.

Görünüşe göre bir parça alüminyum alaşımından oyulmuş OnePlus 3T, 153 x 75 x 7.4 mm ölçülerinde ve 158 gram ağırlığındadır. Telefonun çerçevesi, sağ kenarda bir güç/kilit düğmesi, altta bir USB-C bağlantı noktası, hoparlör, mikrofon ve alt kısmında 3.5mm kulaklık girişi ve bir adet ses yükseltici ve solda OnePlus’ın mükemmel Uyarı Kaydırıcısı bulunuyor Kenar düz, eğri ve pürüzsüz. Fiziksel bir düğmenin aksine, dokunmatik geribildirime dayanan, önde bulunan bir parmak izi tarayıcısı ile, kutudan çıkardığınız andan itibaren ‘beni kullan’ diye bağıran bir telefon.

Bu kutuda ayrıca, önceden uygulanmış bir ekran koruyucusu var. İnceleme ünitemizin karanlık tabancasını kıran tek çizgi, hava hatları ve 16Mp’lik bir kameranın altına oturan ve muhafazadan öyle hafifçe çıkıntı yapan OnePlus logosudur. Önde bulunan kamera kulaklığın yanında oturuyor ve ayrıca inanılmaz bir 16Mp, daha sonra keşfedeceğimiz bir şey.

OnePlus 3T için tanıtım etkinliğinde, kurucularından Carl Pei, şirketin her zaman daha iyi sonuç almak için çabaladığını söyledi; Apple’ın tasarımını bir kıyaslama olarak kullandı ve telefon, görünüş bölümünde mat siyah olan iPhone 7 Plus ile rakipsiz olan, en iyi görünümlü telefon modellerinden biridir. Bununla birlikte, hafifçe kaygan duruyor.

OnePlus 3T özellikleri, donanımı ve performansı

3T’nin teknik özelliklerinin çoğu önceki modeliyle aynı kalıyor ancak bazı önemli güncellemeler de var. Hadi bir bakalım.

OnePlus 3T ekran

İlk söylentilere rağmen, OnePlus 3T, OnePlus 3‘le tamamen aynı ekrana sahip. Bu, 5.5 inç Optik AMOLED (Full HD (1920×1080) çözünürlük ve 401ppi). OnePlus, renkleri daha çoğundan daha canlanlıya çeviren bir ekran gönderiyor, ancak Android’in Oksijen OS arayüzü ile bu işi doğru yapıyor. Ekranın çaldığı yazılımın telefonu ve hissi haşhaş renkleri ve parlak beyazlar ile evinizde.

Renkleri beğeninize göre kalibre etme seçeneği var ve bu, OnePlus 3T’ye yardımcı olan ayrıntıların birçoğu kişisel bir cihaz haline gelmekten çok daha fazla bir örnek.

OnePlus 3T işlemci, hafıza ve depolama

OnePlus 3T’nin güncellemeleri çoğunlukla tüm dahili ve hepsi de hoşnut olsa da, neden olabileceğini görmek için birkaç ay sürdü. Birkaç gün boyunca OnePlus 3’ü kullandık, dolayısıyla iyi karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Bu sayede OnePlus 3 kullanıcısıysanız İşlemci gücünü, hızını veya pil ömrünü kaybetme korkusu nedeniyle yükseltme yapmanız gerekmez.

3T daha hızlı, ancak sadece gözle görülür şekilde. Qualcomm’un en yeni akıllı telefon çipi olan Snapdragon 821 işlemcisine sahip olmasıyla Google Pixel ve Pixel XL‘e katılıyor. Sadece çok yoğun grafik oyunları ve en yoğun multitasking günleri 820’yi terletirken, 821 OnePlus 3T’de daha hızlı. 3’den 3T’ye giderken, fark inanılmaz derecede incelikli ise fark edilir.

Kullanımının tam bir haftasında kesinlikle gecikme yaşadık, uygulama değişiklikleri yavaşladı veya aşırı ısınma yaşadık. Gerçekten bazı zamanlarda bir masaüstü bilgisayar kullanmak gibi ve hatta bazı cihazda 6GB olan bu bilgisayarlardan daha fazla RAM’i var. Adreno 530 grafikleriyle eşleştirin ve cebinizde güçlü bir akıllı telefonunuz var.

Testlerimiz, OnePlus 3T‘nin en iyi akıllı telefonlarla eşit seviyede çalıştığını gösteriyor ancak bu kıyaslamaların gerçek dünya kullanımını temsil etmediğini unutmayın. Bu grafikte bulunan telefonlar, şu an elde edebileceğiniz en iyisidir ve genel olarak tümü aynı rakipsiz standartlara sahiptir.

Not: OnePlus, OnePlus 3 ve OnePlus 3T ile Geekbench ve GFXBench gibi popüler ölçütleri aldatmaya çalışıyordu. XDA-Developers, OnePlus’ı, popüler bir benchmark tespit edildiğinde işlemciyi otomatik olarak overdrive moduna geçirmekle suçluyor.

OnePlus, uygulamayı onayladı ve “Kullanıcılara kaynak yoğun uygulamalarda ve özellikle grafik açısından yoğun olanlarda daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için toplulukta bazı mekanizmalar uyguladık ve Nougat işlemciyi daha agresif bir şekilde çalıştırmak üzere kurduklarını belirterek özür diledi. Uygulamaları kıyaslamak için tetikleme süreci yaklaşan OxygenOS yapılarında OnePlus 3 ve OnePlus 3T’de bulunmayacak. “

Şimdilik, ölçüm sonuçlarımızı, değişiklikler gerçekleştirilmeden önce Oxygen OS’da yayınlandıkları zamanki kadar doğru görebilirsiniz. Ayrıca, amiral gemisi düzeyinde bir donanıma sahip olduğuna dikkat ederek, her iki telefon da iyi performanslar sergilemeli ve gerçek dünya testleri sırasında olduğu gibi davranıyordu.

OnePlus 3T, 64GB’lık dahili belleğe sahipken, SD kartı yuvası bulunmadığını unutmayın. Etkileyici bir 128GB elde etmek için yalnızca 30 sterlin daha harcamanız gerektiği gerçeğinden hareketle, Apple’ın iPhone 7‘deki depolama alanındaki yükseltmenin 100 sterline daha fazla ücret talep ettiğini de unutmayın.

OnePlus 3T parmak izi tarayıcı ve diğer özellikler

Parmak izi tarayıcı, Sony’nin yan ve Huawei’yi ve diğerlerinin arka taraf denemesine rağmen, bu sensörlerin en iyi çalıştığı yer cihazın ön alt yüzündedir. Düğme hareket etmiyor ve cihazın kilidini açarken veya Android Pay gibi uyumlu bir uygulamayı kullanarak kimliğinizi doğrulamak için mükemmel bir geri bildirim seviyesi sağlıyor. iPhone 7’den farklı olarak, telefonun tamamı tıklıyormuş gibi hissetmiyor – burada daha iyi.

Aynı sensöre dokunmak home düğmesi gibi davranır ve fiziksel düğmelerle telefonları denediğimizde yanlış hissetmesi çok iyi. En iyi cihazlar, iyi ürünler için alışkanlıklarımı değiştirir ve OnePlus 3T, piyasadaki mevcut akıllı telefonların en iyi parmak izi sensörü / home düğmesi kombo sistemine sahiptir.

OnePlus 3T pil ömrü

Çıkarılabilir olmayan batarya 3,400mAh gücünde, OnePlus 3’ün 3.000 mAh’inden bir adım atıyor. Aynı boyutlarda ancak batarya yoğunlaşıyor, bu nedenle artıyor. Genel kullanımda telefon ortalama bir iş günü sürüyor. Çoğu günde sabah 8’de % 100’le evden çıktık ve yaklaşık 18.30’da işten çıktıklarında, telefonda yaklaşık % 30 şarj kaldığını gördük.

Bu, cihazı e-posta gönderip almak için kullanırken ve Slack, Spotify, Pocket, WhatsApp, zaman çizelgesi uygulamaları, Google Haritalar gibi GPS ve gün boyunca diğer pek çok uygulamaları kullandık. Pil yüzdesi beklenen hızda tükendi ve dramatik bir düşüş yaşanmadı.

Hareket halindeyken 12 saat sonra bile, Barselona’da özellikle yoğun bir Google Haritalar gününde, pil % 15 oranında oturuyordu ve telefonla gezinmek, fotoğraf ve video çekmek ve daha pek çok şey yapmaktaydı. Açıkçası, cihazda ne yaptıklarına bağlıdır, ancak en yoğun kullanıcıları hariç tüm kullanıcılar için OnePlus 3T, bütün gün boyunca hiçbir sorun yaşamadan ve hafif kullanıcılar, 3T ile ikinci bir günde rahatlıkla kullanabilir.

Kutunun içine OnePlus ‘Çakmak Şarj Aleti dahildir. Telefonu 30 dakikada yüzde 60’a kadar şarj edin. Bu OnePlus’ın iddiası ve bu doğru söylüyor – Dash Charge mükemmel. Bir gecede 3T’inizi şarj etmenize gerek yok, bunun yerine sabah kalktığınızda hızlı bir artış yapmanız gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca arabanız için bir Şarj Aleti de var.

Bu, telefonunuzu şarj etmenin daha iyi bir yolunu teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda çok hızlı doldurmanıza izin verir, ancak daha da önemlisi, hepsi için pili tüketmekle ilgili panik yapmayacağınız anlamına gelir ve bu, her akıllı telefon kullanıcısının istediği bir şey.

Hafif dezavantajı, bu hızlı şarjın yalnızca birlikte verilen fiş ve kablo kombinasyonu ile çalışmasıdır. Başka herhangi bir USB-C kablosu şarj olur, ancak daha yavaş bir hızda. OnePlus, Dash Power Bundle’ı 27.53 £ ‘a satıyor.

OnePlus 3T kameralar

3T’nin ince gövdesi kameranın hafif çıkıntılı olduğu anlamına gelir. Mükemmel bir sensör için kabul edilebilir bir durum: f/2.0 diyafram açıklığı ve LED flaşlı 16Mp lens. Saniyede 60 karede 4K çözünürlükte veya 1080p çözünürlükte video çekme özelliğine de sahiptir. Fotoğraf makinesini Barselona’da yoğun bir şekilde kullandık ve sonuçlar çok etkileyiciydi.

Panorama modu, bir dağ manzarası ile olağanüstü iyi çekim yaparak sahneye tam ayrıntı verdi. Bulutlu havalarda bir futbol maçı bulanıklık olmadan iyi üretildi ve düşük ışıklı bir kilisede kamera renk ve gölgeyi yüksek kaliteli bir seviyeye kopyaladı.

Öne bakan 16Mp fotoğraf makinesi, OnePlus 3‘ün 8Mp‘lik bir yükseltmedir ve arka plandaki megapiksel sayısıyla eşleşen, piyasada bulunan en yüksek özünürlük selfie kameralarından biridir. Etkileyici bir yenilenme. Bununla birlikte, video kayıt kalitesini önemli ölçüde artırdı ve Snapchat hikayeleri ve benzeri hizmetlere faydası olacak.

OnePlus 3T Yazılım

Canlandırıcı olarak, OnePlus 3T ürününün birlikte gönderdiği yazılım güncellemesi, kullanıcı deneyimini Google’ın kendi sürümüyle aynı derecede iyi, temiz, sezgisel ve hoş bir Android sürümünü temsil etmek için doğru şekilde değiştiriyor. Android Oxygen OS’yi stok Android Marshmallow 6.0‘ya dayandırarak OnePlus, telefon kullanım şeklimizi tamamen değiştirmeyen, ancak gün geçtikçe artan olumlu gelişmelerin farkına varacak küçük tweak’ler yapabildi.

Android 7.0 güncellemesi Nougat, rakiplerinin çoğunun önünde, Aralık ayı sonunda OnePlus 3 ve OnePlus 3T için kullanıma sunulmaya başladı. Nougat değil, Marshmallow’da çalışan bu telefonu incelediğimizi unutmayın.

Oksijen OS 3.5.1, yazarken daha eski OnePlus 3 üzerine kurduğumuz 3.2.7’ye kıyasla yeni bir sürümüdür. Örneğin, menüler, seçenekler arasında düzgün çizgiler, daha düzgün bir üst çubuk ve 3’ün yeşilden daha gevşek varsayılan bir yazı tipi ile daha temiz görünürler. Dürüst olmak gerekirse, çektiğiniz bildirim çubuğunun düzeni gibi küçük değişikliklerdir. Aşağıdaki karşılaştırma resimlerinde, değişiklikleri görebilirsiniz (soldaki OnePlus 3, sağdaki OnePlus 3T).

OnePlus 3T modlar arasında hızla geçiş yapmak için fiziksel kaydırıcıyı profil değişiklikleri ile akıllıca birleştiriyor. Burada, üç konumlu anahtar Sessiz, Rahatsız Etmeyin ve Zil arasında gidiyor. Bunlar özelleştirilebilir ve toplantılarınız için veya örneğin yatarken telefonunuzu daha sessiz bir moda sokmak için kullanışlıdır. Bu, kaydırıcının, Sessiz, Öncelikli Bildirimler ve Tüm Bildirimler arasında gittiği OnePlus 3’te çalıştığından biraz farklı. Fonksiyonlar temelde aynıdır, ancak yine de ayarlar menüsünde bazı yazılım ayarlamaları yapılmaktadır.

Sonuç olarak, uyarı anahtarı, Apple iPhone susturucu anahtarında iyileştirme yapmak için mükemmel bir fikir ve daha sonra diğer telefonları kullanırsanız özleyeceğiniz bir düğmedir.

Bu tweaks’ler hakkında en iyi şey basitçe OS’ye uyum sağlamaları ve sezgisel, düşünceli yükseltmelerdir. OnePlus, 3 ve 3T’nin Android Nougat 7.0 için Aralık 2016’daki güncellemeleri alacağını doğruladı. Oksijen OS 3.5.1’in gerçekten çok iyi olması nedeniyle, tam bir revizyondan ziyade aynı artımlı güncellemelerden daha fazla olduğunu umuyoruz. Ayrıca, OnePlus’ın çoğu kullanıcının sadece bir ay boyunca göreceği bir yükseltme üzerinde çok çalışması mantıklı değildir.

OnePlus 3’den OnePlus 3T’ye geçmeli miyim?

Haziran ayında bir OnePlus 3 satın aldınız ve beş ay sonra yükselttiniz mi? Hayır, buna hiç gerek yok. OnePlus 3T, kağıt üzerinde daha iyi bir işlemci, daha büyük pil ve daha iyi selfie kamera içerebilir ancak 3’e sahipseniz, bu özellikler için 400 £ daha harcamanıza değmez. Eski cihazınızı iyi bir fiyatla satabilirsiniz, o zaman belki de cazip olurdunuz, ancak şirket 3T’yi bu kadar hızlı yaparsa, OnePlus 4’ü görene kadar kesinlikle beklemelisiniz.

OnePlus 3, yeni 3T gibi 6GB RAM ve Aralık’ta da Android Nougat çalıştırılacak. Tabii, 3T’deki değişiklikleri seviyoruz ve Gunmetal rengi harika, ancak bunu bir kılıf ile ve gündelik kullanımda bile göremiyorsunuz, ancak hız farkını neredeyse fark ediyorsunuz. Batarya ömrünün daha iyi olduğunu hemen söyleyebilirsiniz, ancak OnePlus 3’te mükemmeldi. Panik yapmayın – 128GB’lık bir depolama alanına sahip bir OnePlus telefon istemiyorsanız, yükseltme yapmanız gerekmez.