OnePlus 5 çift kamera örnekleri yayınlandı

OnePlus 5‘de, arka plan bulanık portre resimleri çekebilen ikincil bir telefoto lensli bir çift kamera sistemi var. Evet, aynen iPhone 7 Plus’da olduğu gibi. Çift kamera detaylarını aktarıyoruz.

Ancak bu, görüntülerin gerçek kalitesinin iPhone 7 Plus ile aynı olduğu anlamına gelmiyor.

İşte bu yüzden bir kameranın performansını en iyi şekilde anlamak için, onunla çekilmiş resimlerimize bakıyoruz. OnePlus 5’in f/1,7 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik bir ana Sony sensörü var ve telefoto olan kamera ise f/2.6 objektife sahip 20 megapiksel Sony sensörü bulunuyor. İşte resmi çift kamera örnekleri.