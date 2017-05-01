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OnePlus 5 Çift Kamerası ile Çekilen Fotoğraflar Sızdırıldı

Cepkolik » Akıllı Telefon » OnePlus 5 Çift Kamerası ile Çekilen Fotoğraflar Sızdırıldı
01-05-2017
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Son zamanlarda, Oneplus 5 hakkında daha yeni haberler var; ilk olarak tasarımı açıklandı, şimdi de cihazın kamerası ile ilgili gerçek fotoğraf örneklerini ortaya koyuldu.

EXIF bilgilerine göre, fotoğrafları çeken cihazın modeli Oneplus A5000, belki Oneplus 5 ve bu fotoğraflar Shenzhen’de çekilmiş, Oneplus teknolojisinin merkezinde. Fotoğraflar açısından, arka plan bulanıklığı iyi işlenmiş.

OnePlus 5 Çift Kamerası ile Çekilen Fotoğraflar Sızdırıldı

Oneplus 5 spesifikasyonlarına gelince, Oneplus 5’in Snapdragon 835 Octa çekirdekli işlemcisi, 6GB RAM, 4000mAh batarya, 7mm kalınlık ve 5.5 inç AMOLED 2K ekran kullanacağı söyleniyor. Cihazın fiaytının 549 dolar olması bekleniyor.

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