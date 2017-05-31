OnePlus 5 çıkış tarihi açıklandı

Yakında satışa çıkacak olan OnePlus 5 için teaser kampanyası zaten tüm hızıyla devam ediyor. Şirketin CEO’su bize bir sonraki amiral gemisi smartphone’u için hangi yonga setini seçtiğini, bazı renk sürümlerini ihlal ettiğini ve kulaklık jakının kalabileceğini söyledi. Ve şimdi, OnePlus 5’in en büyük açılış tarihinin ne olacağı konusunda gayriresmi bir tarih aldık.

Soldaki resimde görebileceğiniz sızdırılmış posterde, 15 Haziran’da bir OnePlus etkinliği olacağı açıkça belirtiliyor. “OnePlus 5” sözcükleri yok, ancak açıkça söylemek gerekirse şu anda telefonun duyurusuna çok yakın. Bu nedenle şirketin çok yakında başka bir etkinlik düzenleyeceği akıllıca olurdu. Bu nedenle, OnePlus 5’in aslında şovun yıldızı olacağını varsaymak zorundayız.

Yani, sızdırılan poster gerçekse. Böyle bir görüntüyü en sevdiğiniz düzenleme yazılımında bir araya getirmek (Photoshop olarak adlandırmayalım) inanılmaz derecede kolay, sonra OnePlus severlerin inandırabilmesi için internette yayınlayın. Bu yüzden unutmayın ki sadece gayri resmi bir tarihtir. Fakat net olan bişey var. OnePlus 5 çok yakında çıkacak.